https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/petersburg-ekonomi-forumu-suruyor-rusya-ciddi-yol-katetti-1106285399.html

Petersburg Ekonomi Forumu sürüyor: Rusya ciddi yol katetti

Petersburg Ekonomi Forumu sürüyor: Rusya ciddi yol katetti

Sputnik Türkiye

Ceyda Karan’la Eksen özel yayınında Petersburg Ekonomi Forumu’na yönelik değerlendirmelerde bulunan Enerji Uzmanı Mehmet Doğan, Rusya’nın önemli bir pazar... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T15:28+0300

2026-06-05T15:28+0300

2026-06-05T15:28+0300

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ceyda karan

eksen

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

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29’uncu kez düzenlenen Petersburg Ekonomi Forumu, üçüncü gününde sürüyor. Ekonomiden teknolojiye pek çok başlığın ele alındığı forumu Radyo Sputnik programcısı Ceyda Karan yerinden takip ediyor.Foruma özel Eksen yayını düzenleyen Karan’ın konuğu Enerji Uzmanı Mehmet Doğan oldu. Forumu yakından takip eden Doğan, Rusya’nın dışa açılma planlarına ulaşmada ciddi yol kat ettiğini söyledi. Foruma bir grup gazeteciyle gittiğini söyleyen Doğan, “Hemen her ülkeden gazeteci burada. Bu yıl Körfez ülkeleri bayağı kalabalık. Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin yüzüncü yılı olması sebebiyle Suudiler çok kalabalık. Tayland, Malezya, Mısır gibi birçok ülke burada. Uzak Doğu’nun rafinerilerini Körfez’e göre tasarladığını öğrendim. Rusya’dan petrol almak onları çok sevindirecek bir durum değil. Ancak nasıl çözecekleri konusunda kafa yoruyorlar” dedi.Kritik minerallerle ilgili panele katıldığını belirten Doğan, şu ifadeleri aktardı:“Dünyanın izolasyon gibi bir gündemi yok”Forumun Almanlar ve Amerikanlar tarafından da takip edildiğini kaydeden Doğan, “Batılılar Rusya-Ukrayna krizinin biteceğini biliyorlar ve bundan sonrası için bir pozisyon almaya çalışıyorlar” diye konuştu.Doğan “Dünyanın doğu tarafında kimse izolasyon gibi bir gündem yok. İnsanlar yeni düzende iş yapmak ve para kazanmaya odaklı. Rusya çok büyük bir pazardı Avrupa için. İran pazarını kaybetmişlerdi arkasından Rusya’yı da kaybettiler. Enerjinin yerine başka bir şey bulmak çok kolay değil. Rusya Amerika diyalog paneli vardı. Rusya-Hindistan, Rusya-BAE gibi paneller de var. Türkiye’nin de ikili bir diyalog paneli olmalıydı. Çok önemli konular konuşuluyor. Amerikalılar, ‘Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ama diyalog kapısını açık tutmalıyız’ diyorlar. İran da büyük sıkıntılar çekti ancak daha sonra kendi sanayisini büyüttü. Rusya da benzer şekilde. Çin desteği geldi ve lojistik kanalı açıldı. İnsanlar iş birliği yapmadan değer zinciri yaratılamayacağını anladı. Finans kanallarını da düşünüyorlar. Dünyanın büyük bir bölgesinin izolasyon ile ilgileri yok. Tamamen bir şeyi izole etmenin imkanı olmadığı anlaşıldı. Kazakistan izole edilse titanyum bulunamaz örneğin. Aynı dünyada yaşadığımızı Batılılar elbet anlayacak” dedi.

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2026

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Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo, rusya, petersburg, ceyda karan, eksen, st. petersburg ekonomi forumu (spief)