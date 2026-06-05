NATO’da görev yapmış Emekli Tümamiral Kutluk: NATO çözülme sürecine girdi

“NATO çözülüyor. Adı konmamış ama çözülüyor. Çünkü siz NATO’nun kurucu ve büyük nükleer destek sağlayan unsuru ABD olarak tutup toprak bütünlüğünü koruyacağınız üyelerin bir kısmının toprağını isterseniz, Avrupa Birliği buna karşı pozisyon alır ve siz Avrupa ile ABD arasını açarsanız ya da Kanada’nın toprak bütünlüğünü hiçe sayıp ‘siz bize eyalet olarak bağlanın’ derseniz veya NATO’nun uluslararası hukuku güçlendiren bir yapısı varken denizlerde başka devletlerin bayraklarını taşıyan gemilere ABD olarak çıkıp ‘el koydum, petrol de benimdir’ derseniz bu, dünyanın düzeninin bozulduğunun göstergesidir. Bu da NATO içinde oluyor.

‘Ukrayna Avrupa meselesidir, beni ilgilendirmez. Benim Rusya ile özel ilişkilerim var, onları geliştirmek isterim’ derseniz ama 2 sene önce bu NATO’nun Rusya’yı tehdit kabul ettiği başka bir durumsa o zaman Avrupalı NATO üyeleri kendilerini nerede konumlandıracağını bulamaz hale gelirler ve kendi savunmalarını kendileri güçlendirmeye başlarlar. O zaman ‘NATO var’ diyebilir miyiz? Olmayan NATO nasıl zirve yapar, o zirvede ne konuşur?”