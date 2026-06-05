https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/guzelbahcede-baskan-vekilligine-ayse-akin-secildi-1106295307.html
Güzelbahçe’de başkan vekilliğine Ayşe Akın seçildi
Güzelbahçe’de başkan vekilliğine Ayşe Akın seçildi
Sputnik Türkiye
İzmir Güzelbahçe Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Mecliste yapılan seçimde 11 oy alan CHP'li Meclis Üyesi Ayşe Akın başkan vekili oldu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T21:38+0300
2026-06-05T21:38+0300
2026-06-05T21:38+0300
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Tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Güzelbahçe Belediyesi’nde başkan vekili seçimi yapıldı. Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen oylamada CHP’li Meclis Üyesi Ayşe Akın başkan vekilliğine seçildi.Tamamı CHP’li üyelerden oluşan mecliste yapılan seçimde, ilk turda 9 oy alan Akın, ikinci turda 11 oyla başkan vekili oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/guzelbahce-belediye-baskani-mustafa-gunay-tutuklandi-1106049367.html
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türkiye, chp, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu, güzelbahçe
türkiye, chp, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu, güzelbahçe
Güzelbahçe’de başkan vekilliğine Ayşe Akın seçildi
İzmir Güzelbahçe Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Mecliste yapılan seçimde 11 oy alan CHP'li Meclis Üyesi Ayşe Akın başkan vekili oldu.
Tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Güzelbahçe Belediyesi’nde başkan vekili seçimi yapıldı.
Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen oylamada CHP’li Meclis Üyesi Ayşe Akın başkan vekilliğine seçildi.
Tamamı CHP’li üyelerden oluşan mecliste yapılan seçimde, ilk turda 9 oy alan Akın, ikinci turda 11 oyla başkan vekili oldu.