https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/erman-toroglu-beraat-etti-neden-mahkemedeyim-bilmiyorum-diyerek-savunma-yapti-1106280473.html
Erman Toroğlu beraat etti: 'Neden mahkemedeyim bilmiyorum' diyerek savunma yaptı
Erman Toroğlu beraat etti: 'Neden mahkemedeyim bilmiyorum' diyerek savunma yaptı
Sputnik Türkiye
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yargılandığı davada beraat etti. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T13:06+0300
2026-06-05T13:06+0300
2026-06-05T13:06+0300
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erman toroğlu
galatasaray
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Bir televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu beraat etti. Neden mahkemedeyim bilmiyorumİstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Erman Toroğlu ve avukatları ile Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ vekili katıldı.Duruşmada savunma yapan Toroğlu, neden mahkemede olduğunu anlamadığını söyledi.Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı'na "Sakın ha" dediğini, kendisinin de bunu öğrenmek istediğini, ertesi gün adliyeye geldiğini, önce tanık, sonra da sanık olduğunu ifade eden Toroğlu, "Halen daha merak ediyorum, o 'Sakın ha' nedir? Kimse de bilmiyor." dedi.Mahkeme kararını açıkladıEsasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanığın, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Toroğlu, "Beraatime karar verilsin." ifadelerini kullandı. Davada kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/spor-yorumcusu-erman-toroglu-hakkinda-3-yila-kadar-hapis-istemi-1106187273.html
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erman toroğlu, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
erman toroğlu, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
Erman Toroğlu beraat etti: 'Neden mahkemedeyim bilmiyorum' diyerek savunma yaptı
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yargılandığı davada beraat etti.
Bir televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu beraat etti.
Neden mahkemedeyim bilmiyorum
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Erman Toroğlu ve avukatları ile Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ vekili katıldı.
Duruşmada savunma yapan Toroğlu, neden mahkemede olduğunu anlamadığını söyledi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı'na "Sakın ha" dediğini, kendisinin de bunu öğrenmek istediğini, ertesi gün adliyeye geldiğini, önce tanık, sonra da sanık olduğunu ifade eden Toroğlu, "Halen daha merak ediyorum, o 'Sakın ha' nedir? Kimse de bilmiyor." dedi.
Mahkeme kararını açıkladı
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanığın, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Toroğlu, "Beraatime karar verilsin." ifadelerini kullandı. Davada kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti.