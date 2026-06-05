Avukat Özlem Özkan: Süresiz nafakanın kaldırılması kadınları şiddet döngüsüne itebilir

“Önümüzdeki süreçte bunların etkilerini olumsuz olarak göreceğiz. Kadınlarda özellikle bu tip mahkeme kararlarının olumsuz etkilerini görüyoruz. Şiddet içeren evliliklere razı olmak olarak sonuçlanabiliyor. Gerçekten bir evliliğin içerisinde şiddet varsa ve şiddet içeren bir evliliği sürdürmek istemiyorsa bir kadın sonunda dava sürecine gidebiliyor. Bu nafaka sürecinde elbette nafaka hakkı var kadınların ve çocukların. Çünkü yıllardır çalışmasına izin verilmemişse ve çocuklara bakmışsa bu durumda yoksulluğa sürüklenen taraf olduğu açık. Nafakanın pratik olarak uygulamada hiç böyle olmadığı açık. Üzgün ve öfkeliyim çünkü Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı şiddet uygulayan erkekleri güçlendiren bir duruma dönüşecek. Şiddet içeren aileler devam etsin politikaları geliştiği için böyle bir uygulama var. Burada ne kadar çok şart var, nafaka isteyecek tarafın yoksulluğa düşmesi gerekiyor ve diğer tarafın bunu ödeyebilecek geliri olması gerekiyor. Anlaşmalı boşanmada yüksek miktar nafakaya razı olmuş erkeklerin sonradan farklı davrandığını da görüyoruz. Bir tarafın sürekli maruz kaldığı şiddet ve bastırılmışlık söz konusu. Gerçek eşitliğin sağlanması bir tarafa pasif ayrımcılığın yapılmasıyla mümkündür zaten. Evin geçimini gerçekten kadın sağlıyorsa erkek de nafaka isteyebilir. Her gün kadın ölümlerinin yaşandığı bir ülkede süresiz nafaka eşitliğe aykırı demek yanlış bir düşünce. Yasalar böyle olmaz, bir paket halinde bir sürü yasal değişiklik olmaz. Hem baroların hem kadın örgütlerinin sesini duymadan yasa yapmak bu ülkede gelenek haline dönüştü.”