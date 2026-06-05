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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/avrupada-restoran-ve-kafelerde-tek-kullanimlik-sos-paketleri-2026da-kaldiriliyor-1106279714.html
Avrupa'da restoran ve kafelerde tek kullanımlık sos paketleri 2026'da kaldırılıyor
Avrupa'da restoran ve kafelerde tek kullanımlık sos paketleri 2026'da kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler kapsamında restoran ve kafelerde kullanılan ketçap, mayonez, hardal, şeker gibi tek... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T13:38+0300
2026-06-05T13:38+0300
yaşam
avrupa birliği
tek kullanımlık paketlerde sos
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Avrupa Birliği, plastik atıkları azaltmak amacıyla restoran ve kafelerde kullanılan ketçap, mayonez, hardal, şeker gibi tek kullanımlık sos paketlerini kaldırma için harekete geçti. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) kapsamında 12 Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeyle birlikte, Avrupa Birliği ülkelerindeki restoran, kafe ve otellerde kullanılan tek kullanımlık ketçap, mayonez, hardal, soya sosu, şeker ve benzeri küçük paketler artık kullanılamayacak.Küçük paketler yerine yeniden doldurulabilir kaplarYeni kurallara göre işletmeler, tek kullanımlık sos paketleri yerine yeniden doldurulabilen sosluklar, cam şişeler veya tekrar kullanılabilir kaplar kullanacak. Böylece müşterilere sunulan ketçap, mayonez ve diğer soslar tek tek paketlenmek yerine ortak kullanım için hazırlanan kaplarda servis edilecek.AB yetkilileri, kısa süre kullanıldıktan sonra çöpe atılan bu küçük paketlerin önemli miktarda plastik ve ambalaj atığı oluşturduğunu belirtiyor. Düzenlemenin amacı hem atık miktarını azaltmak hem de daha çevreci servis yöntemlerini yaygınlaştırmak.Paket servisler kapsam dışıUygulama tüm alanları kapsamıyor. Paket servis ve eve teslim edilen siparişlerde tek kullanımlık sos paketlerinin kullanımına devam edilebilecek. Ayrıca bazı hastane ve sağlık kuruluşları da hijyen gerekçesiyle düzenlemeden muaf tutulabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/reyonlardaki-urunlere-yeni-duzenleme-tereyagi-tadinda-dondurma-keyfi-zeytinyagi-lezzetinde-donemi-1105998188.html
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avrupa birliği, tek kullanımlık paketlerde sos
avrupa birliği, tek kullanımlık paketlerde sos

Avrupa'da restoran ve kafelerde tek kullanımlık sos paketleri 2026'da kaldırılıyor

13:38 05.06.2026
© FotoğrafRestoran ve kafelerde tek kullanımlık sos paketleri
Restoran ve kafelerde tek kullanımlık sos paketleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© Fotoğraf
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Avrupa Birliği, ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler kapsamında restoran ve kafelerde kullanılan ketçap, mayonez, hardal, şeker gibi tek kullanımlık sos paketlerini aşamalı olarak kaldırmaya hazırlanıyor.
Avrupa Birliği, plastik atıkları azaltmak amacıyla restoran ve kafelerde kullanılan ketçap, mayonez, hardal, şeker gibi tek kullanımlık sos paketlerini kaldırma için harekete geçti.
Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) kapsamında 12 Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeyle birlikte, Avrupa Birliği ülkelerindeki restoran, kafe ve otellerde kullanılan tek kullanımlık ketçap, mayonez, hardal, soya sosu, şeker ve benzeri küçük paketler artık kullanılamayacak.

Küçük paketler yerine yeniden doldurulabilir kaplar

Yeni kurallara göre işletmeler, tek kullanımlık sos paketleri yerine yeniden doldurulabilen sosluklar, cam şişeler veya tekrar kullanılabilir kaplar kullanacak. Böylece müşterilere sunulan ketçap, mayonez ve diğer soslar tek tek paketlenmek yerine ortak kullanım için hazırlanan kaplarda servis edilecek.
AB yetkilileri, kısa süre kullanıldıktan sonra çöpe atılan bu küçük paketlerin önemli miktarda plastik ve ambalaj atığı oluşturduğunu belirtiyor. Düzenlemenin amacı hem atık miktarını azaltmak hem de daha çevreci servis yöntemlerini yaygınlaştırmak.
Paket servisler kapsam dışı
Uygulama tüm alanları kapsamıyor. Paket servis ve eve teslim edilen siparişlerde tek kullanımlık sos paketlerinin kullanımına devam edilebilecek. Ayrıca bazı hastane ve sağlık kuruluşları da hijyen gerekçesiyle düzenlemeden muaf tutulabilecek.
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