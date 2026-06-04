Varlık Barışı düzenlemesi ne anlama geliyor?

“Düzenleme, kayıt dışı varlıkların belirli oranlarda vergi ödenerek sisteme dahil edilmesine imkan sağlıyor. Varlık Barışı, vatandaşlara ve şirketlere ‘Yurt dışından bankalarda unutulan, vergisi ödenmeyen varlıkları getir ve kayda geçir’ çağrısı yapıyor. Normal şartlarda kaynağı açıklanmayan veya vergisi ödenmemiş kazanç yakalandığında devlet vergi cezası kesiyor. Varlık Barışı ile devlet yüzde 1-2 gibi sembolik bir vergi kesiyor. Bu düzenlemenin en büyük cezbedici tarafı vergi incelemesi yapılmama garantisi. Bu düzenlemeyle devlet neredeyse parayı sisteme sokan kişiye paranın kaynağıyla ilgili bir şey sormayacağını garanti etmiş oluyor”