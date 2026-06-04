Varlık Barışı düzenlemesi ne anlama geliyor?
gün ortası
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Gün Ortası’nda Varlık Barışı düzenlemesinin detaylarını paylaşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, paranın kaynağının sorgulanmaması riskine dikkat çekti. Aslan, düzenlemeyi ekonomi hukukçularının da eleştirdiğini söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan Gün Ortası’nda kamuoyunda ‘Varlık Barışı’ olarak bilinen yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıkların yasallaştırılmasına yönelik düzenlemeyle ilgili konuştu. Aslan; düzenleme kapsamında Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son üç takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak olmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Uzmanların görüşlerinden aktarmalar da yapan Aslan, şunları söyledi:
“Düzenleme, kayıt dışı varlıkların belirli oranlarda vergi ödenerek sisteme dahil edilmesine imkan sağlıyor. Varlık Barışı, vatandaşlara ve şirketlere ‘Yurt dışından bankalarda unutulan, vergisi ödenmeyen varlıkları getir ve kayda geçir’ çağrısı yapıyor. Normal şartlarda kaynağı açıklanmayan veya vergisi ödenmemiş kazanç yakalandığında devlet vergi cezası kesiyor. Varlık Barışı ile devlet yüzde 1-2 gibi sembolik bir vergi kesiyor. Bu düzenlemenin en büyük cezbedici tarafı vergi incelemesi yapılmama garantisi. Bu düzenlemeyle devlet neredeyse parayı sisteme sokan kişiye paranın kaynağıyla ilgili bir şey sormayacağını garanti etmiş oluyor”
“Toplumsal uyum zedelenebilir”
“Ekonomi yönetiminin bu yasayı çıkarmasının arkasında iki temel ihtiyaç olduğu söyleniyor” diyen Aslan, şunları kaydetti:
“Sıcak para ve likidite ihtiyacı sebebiyle ülke ekonomisinin sıkıştığı bir dönemde sistemi fonlamak için dışardaki ya da kayıt dışındaki paraya ihtiyaç duyuluyor. Devlet piyasaya sıcak para sokmayı hedefliyor. Varlıklar ekonominin resmi büyüklüğüne dahil oluyor ve bankaların kredi verme kapasitesini artırıyor. Ancak Varlık Barışı ekonomiye nefes aldırmayı amaçlasa da ekonomi hukukçuları bu sistemi eleştiriyor. En büyük tehlike sistemin kaynağını sormama ilkesi. Kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri yasalaştırma mekanizmasına dönüştürülmesi riski mevcut. Vergilerini günü gününe ödeyen vatandaş yüzde 20-40 arasında vergi verirken parasını devletten kaçıranların yüzde 1-2 vergi vermesinin toplumsal uyumu zedeleyebileceği belirtiliyor”