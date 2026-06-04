Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/varlik-barisi-duzenlemesi-ne-anlama-geliyor-1106262072.html
Varlık Barışı düzenlemesi ne anlama geliyor?
Varlık Barışı düzenlemesi ne anlama geliyor?
Sputnik Türkiye
Gün Ortası’nda Varlık Barışı düzenlemesinin detaylarını paylaşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, paranın kaynağının sorgulanmaması riskine dikkat çekti... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T18:34+0300
2026-06-04T18:34+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
varlık barışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan Gün Ortası’nda kamuoyunda ‘Varlık Barışı’ olarak bilinen yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıkların yasallaştırılmasına yönelik düzenlemeyle ilgili konuştu. Aslan; düzenleme kapsamında Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son üç takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak olmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.Uzmanların görüşlerinden aktarmalar da yapan Aslan, şunları söyledi:“Toplumsal uyum zedelenebilir”“Ekonomi yönetiminin bu yasayı çıkarmasının arkasında iki temel ihtiyaç olduğu söyleniyor” diyen Aslan, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, varlık barışı
radyo sputnik, radyo, radyo, varlık barışı

Varlık Barışı düzenlemesi ne anlama geliyor?

18:34 04.06.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Gün Ortası’nda Varlık Barışı düzenlemesinin detaylarını paylaşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, paranın kaynağının sorgulanmaması riskine dikkat çekti. Aslan, düzenlemeyi ekonomi hukukçularının da eleştirdiğini söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan Gün Ortası’nda kamuoyunda ‘Varlık Barışı’ olarak bilinen yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıkların yasallaştırılmasına yönelik düzenlemeyle ilgili konuştu. Aslan; düzenleme kapsamında Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son üç takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak olmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Uzmanların görüşlerinden aktarmalar da yapan Aslan, şunları söyledi:
“Düzenleme, kayıt dışı varlıkların belirli oranlarda vergi ödenerek sisteme dahil edilmesine imkan sağlıyor. Varlık Barışı, vatandaşlara ve şirketlere ‘Yurt dışından bankalarda unutulan, vergisi ödenmeyen varlıkları getir ve kayda geçir’ çağrısı yapıyor. Normal şartlarda kaynağı açıklanmayan veya vergisi ödenmemiş kazanç yakalandığında devlet vergi cezası kesiyor. Varlık Barışı ile devlet yüzde 1-2 gibi sembolik bir vergi kesiyor. Bu düzenlemenin en büyük cezbedici tarafı vergi incelemesi yapılmama garantisi. Bu düzenlemeyle devlet neredeyse parayı sisteme sokan kişiye paranın kaynağıyla ilgili bir şey sormayacağını garanti etmiş oluyor”

“Toplumsal uyum zedelenebilir”

“Ekonomi yönetiminin bu yasayı çıkarmasının arkasında iki temel ihtiyaç olduğu söyleniyor” diyen Aslan, şunları kaydetti:
“Sıcak para ve likidite ihtiyacı sebebiyle ülke ekonomisinin sıkıştığı bir dönemde sistemi fonlamak için dışardaki ya da kayıt dışındaki paraya ihtiyaç duyuluyor. Devlet piyasaya sıcak para sokmayı hedefliyor. Varlıklar ekonominin resmi büyüklüğüne dahil oluyor ve bankaların kredi verme kapasitesini artırıyor. Ancak Varlık Barışı ekonomiye nefes aldırmayı amaçlasa da ekonomi hukukçuları bu sistemi eleştiriyor. En büyük tehlike sistemin kaynağını sormama ilkesi. Kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri yasalaştırma mekanizmasına dönüştürülmesi riski mevcut. Vergilerini günü gününe ödeyen vatandaş yüzde 20-40 arasında vergi verirken parasını devletten kaçıranların yüzde 1-2 vergi vermesinin toplumsal uyumu zedeleyebileceği belirtiliyor”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала