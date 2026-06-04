https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tuik-verileri-saglikli-gidaya-erisim-azaliyor-obezite-yukseliyor-1106252764.html
TÜİK verileri: Sağlıklı gıdaya erişim azalıyor, obezite yükseliyor
TÜİK verileri: Sağlıklı gıdaya erişim azalıyor, obezite yükseliyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Türkiye’de yoksullukla birlikte artan obezite oranları oldu. Özgan... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T14:00+0300
2026-06-04T14:00+0300
2026-06-04T14:00+0300
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yeri ve zamanı
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Türkiye’de derinleşen yoksulluk, yalnızca sofralardaki çeşitliliği azaltmıyor, toplum sağlığını da doğrudan etkiliyor. Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında TÜİK verilerinden hareketle, düşen alım gücü ile artan obezite oranları arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Özgan, sağlıklı gıdaya erişimin zorlaşmasının obeziteyi tetiklediğine dikkat çekerek, yoksulluğun halk sağlığı üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.Özgan, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, tüi̇k, yeri ve zamanı, obezite
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, tüi̇k, yeri ve zamanı, obezite
TÜİK verileri: Sağlıklı gıdaya erişim azalıyor, obezite yükseliyor
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Türkiye’de yoksullukla birlikte artan obezite oranları oldu. Özgan, konuyu TÜİK rakamları ışığında değerlendirdi.
Türkiye’de derinleşen yoksulluk, yalnızca sofralardaki çeşitliliği azaltmıyor, toplum sağlığını da doğrudan etkiliyor. Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında TÜİK verilerinden hareketle, düşen alım gücü ile artan obezite oranları arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Özgan, sağlıklı gıdaya erişimin zorlaşmasının obeziteyi tetiklediğine dikkat çekerek, yoksulluğun halk sağlığı üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.
“TÜİK’in açıkladığı verilere göre nerede tutunmaya çalıştığımızı görüyoruz. 2002 yılında hanehalkı harcamalarının yüzde 26.7’si gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılırken bu oran 2022’de 22.9’a çıkmış. Geçen yıl da 17,3’e düşmüş. Çünkü gelirimizin neredeyse yarısını konuta ve ulaştırmaya ayırmak zorunda kalıyoruz. Boğazımızdan kısıyoruz. Güvenmediğimiz konutlarda yaşamak zorunda kalıyoruz ve bu güvenmediğimiz konutlara en yüksek harcamaları yapıyoruz. En az ise kültür, eğitim ve sağlığa harcıyoruz. Yine TÜİK’e göre düşen alım gücü sağlıklı gıdaya erişimi daha da zorlaştırıyor. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite oranı yükseliyor. 2022’de yüzde 20 olan obezite oranı 2025’te neredeyse yüzde 22’ye yükselmiş durumda. 15 yaş üzeri her yetişkinden biri obezite riskiyle karşı karşıya. Bunu yorumlayan bilim insanları bu tablonun tamamen derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişimin olmamasının nedeni olduğunu söylüyor.”