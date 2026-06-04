TÜİK verileri: Sağlıklı gıdaya erişim azalıyor, obezite yükseliyor

“TÜİK’in açıkladığı verilere göre nerede tutunmaya çalıştığımızı görüyoruz. 2002 yılında hanehalkı harcamalarının yüzde 26.7’si gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılırken bu oran 2022’de 22.9’a çıkmış. Geçen yıl da 17,3’e düşmüş. Çünkü gelirimizin neredeyse yarısını konuta ve ulaştırmaya ayırmak zorunda kalıyoruz. Boğazımızdan kısıyoruz. Güvenmediğimiz konutlarda yaşamak zorunda kalıyoruz ve bu güvenmediğimiz konutlara en yüksek harcamaları yapıyoruz. En az ise kültür, eğitim ve sağlığa harcıyoruz. Yine TÜİK’e göre düşen alım gücü sağlıklı gıdaya erişimi daha da zorlaştırıyor. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite oranı yükseliyor. 2022’de yüzde 20 olan obezite oranı 2025’te neredeyse yüzde 22’ye yükselmiş durumda. 15 yaş üzeri her yetişkinden biri obezite riskiyle karşı karşıya. Bunu yorumlayan bilim insanları bu tablonun tamamen derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişimin olmamasının nedeni olduğunu söylüyor.”