https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/serhat-ayan-bir-ilde-5g-gormek-o-ili-kapsadiginiz-anlamina-gelmez-1106261951.html
Serhat Ayan: Bir ilde 5G görmek, o ili kapsadığınız anlamına gelmez
Serhat Ayan: Bir ilde 5G görmek, o ili kapsadığınız anlamına gelmez
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 5G hakkında... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T18:33+0300
2026-06-04T18:33+0300
2026-06-04T18:33+0300
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serhat ayan
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Türkiye’nin 5G sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar, kapsama alanı ve erişim kalitesi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Radyo Sputnik’te yayınlanan Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Serhat Ayan, 5G’nin kağıt üzerindeki kapsama verileriyle vatandaşın günlük hayatta deneyimlediği hizmet arasında önemli farklar bulunduğunu söyledi.
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Serhat Ayan
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, 5g, abdulkadir uraloğlu, gsm
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, 5g, abdulkadir uraloğlu, gsm
Serhat Ayan: Bir ilde 5G görmek, o ili kapsadığınız anlamına gelmez
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 5G hakkında yaptığı açıklamalar oldu. Serhat Ayan, 81 ilin tamamını kapsamanın sinyal olması anlamına gelmediğinin altını çizdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Türkiye’nin 5G sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar, kapsama alanı ve erişim kalitesi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Serhat Ayan, 5G’nin kağıt üzerindeki kapsama verileriyle vatandaşın günlük hayatta deneyimlediği hizmet arasında önemli farklar bulunduğunu söyledi.
“Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıklamalarda bulundu. 5G’nin performansına ilişkin sorulara yanıt verdi. 5G’ye doğru zamanda geçmeye gayret ettiklerini ve ülke ekonomisine yük getirmemesini istediklerini ifade etmiş. 5G ihalesiyle hazineye 3 milyar 534 milyon dolar katkı sağlandığını söylemiş. 100 milyona yakın GSM abonesi olduğunu söylemiş. 5G’ye erişim sürecinde gelen erişim şikayetlerinin baz istasyonlarına uzaklıkla ilgili bir konu olduğunu ifade etmiş. 81 ilin tamamını kapsamak sinyal olması demek değildir. Bir ilde birkaç baz istasyonu çevresinde 5G gördüğünüzde o ili gerçekten kapsadığınız anlamına gelmez. Bakan diyor ki iki yıl içinde ülkemizin tamamını kapsayacak. Hemen ardında da 81 ilin tamamını kapsadı diyor. Bu iki cümle bir araya gelince başarısız bir durum çıkıyor ortaya.”