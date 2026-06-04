Serhat Ayan: Bir ilde 5G görmek, o ili kapsadığınız anlamına gelmez

“Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıklamalarda bulundu. 5G’nin performansına ilişkin sorulara yanıt verdi. 5G’ye doğru zamanda geçmeye gayret ettiklerini ve ülke ekonomisine yük getirmemesini istediklerini ifade etmiş. 5G ihalesiyle hazineye 3 milyar 534 milyon dolar katkı sağlandığını söylemiş. 100 milyona yakın GSM abonesi olduğunu söylemiş. 5G’ye erişim sürecinde gelen erişim şikayetlerinin baz istasyonlarına uzaklıkla ilgili bir konu olduğunu ifade etmiş. 81 ilin tamamını kapsamak sinyal olması demek değildir. Bir ilde birkaç baz istasyonu çevresinde 5G gördüğünüzde o ili gerçekten kapsadığınız anlamına gelmez. Bakan diyor ki iki yıl içinde ülkemizin tamamını kapsayacak. Hemen ardında da 81 ilin tamamını kapsadı diyor. Bu iki cümle bir araya gelince başarısız bir durum çıkıyor ortaya.”