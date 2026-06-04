https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusya-ve-abd-milli-buz-hokeyi-takimlari-moskovada-karsi-karsiya-gelecek-1106254268.html
Rusya ve ABD milli buz hokeyi takımları Moskova’da karşı karşıya gelecek
Rusya ve ABD milli buz hokeyi takımları Moskova’da karşı karşıya gelecek
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova, 1 Temmuz’da Rus ve ABD'li milli buz hokeyi takımları arasındaki maça ev sahipliği yapacak. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T14:56+0300
2026-06-04T14:56+0300
2026-06-04T14:56+0300
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Rusya’daki Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Başkanı Robert Agee, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) yaptığı açıklamada ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 1 Temmuz'da Moskova'da Rus ve ABD’li sporcular arasında bir buz hokeyi maçı düzenleneceğini açıkladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in KHL (Kıtasal Hokey Ligi) ve NHL (Ulusal Hokey Ligi) oyuncuları arasında Rusya ve ABD'de hokey maçları düzenleme fikrini desteklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/putinden-amerikan-hokey-tarihine-gecen-oveckine-tebrik-1095192701.html
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rusya, moskova, abd, abd, buz hokeyi, st. petersburg ekonomi forumu (spief), nhl, donald trump, haberler, vladimir putin
rusya, moskova, abd, abd, buz hokeyi, st. petersburg ekonomi forumu (spief), nhl, donald trump, haberler, vladimir putin
Rusya ve ABD milli buz hokeyi takımları Moskova’da karşı karşıya gelecek
Rusya'nın başkenti Moskova, 1 Temmuz’da Rus ve ABD'li milli buz hokeyi takımları arasındaki maça ev sahipliği yapacak.
Rusya’daki Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Başkanı Robert Agee, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) yaptığı açıklamada ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 1 Temmuz'da Moskova'da Rus ve ABD’li sporcular arasında bir buz hokeyi maçı düzenleneceğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıldönümünü kutlamak için ilk buz hokeyi maçımızı düzenleyeceğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Buz hokeyi maçı 1 Temmuz'da Moskova'da yapılacak. Umuyoruz ki böylelikle aramızdaki buzların erimesine biz de katkı sağlamış oluruz.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in KHL (Kıtasal Hokey Ligi) ve NHL (Ulusal Hokey Ligi) oyuncuları arasında Rusya ve ABD'de hokey maçları düzenleme fikrini desteklemişti.