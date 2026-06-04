https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/pkknin-silah-birakmasi-icin-yasa-yazdan-once-cikmali-1106261158.html
‘PKK’nın silah bırakması için yasa yazdan önce çıkmalı’
‘PKK’nın silah bırakması için yasa yazdan önce çıkmalı’
Sputnik Türkiye
HİSAR İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü Ayhan Bilgen, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T17:44+0300
2026-06-04T17:44+0300
2026-06-04T17:44+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
radyo
radyo
radyo
radyo sputnik
ayhan bilgen
türkiye
pkk
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde konuşan HİSAR İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü Ayhan Bilgen, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili son durumu değerlendirdi.Terörsüz Türkiye sürecinin en zor kısmının silah bırakma süreci olduğunu belirten Ayhan Bilgen, şöyle konuştu:‘Öcalan’a statü önerisine fonksiyonel bakmak lazım’MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin komisyon ve koordinatörlük önerisine dair konuşan Bilgen şunlar söyledi:‘DEM Parti daha cesur olmalı’DEM Parti’nin süreçte daha cesur olması gerektiğini vurgulayan Bilgen, “MHP Lideri Devlet Bahçeli nasıl Kürtlerin taleplerini anlayan, karşı mahalleye seslenen bir dil kullanıyorsa DEM Parti de Türk milliyetçilerine seslenmeli. Onların kaygılarını giderecek adımlar atmalı. Yasal muhataplar sonuçta Öcalan’dan daha ileri söylemler üretmeliler” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1b656839554fc0e392d51ebd750d7ba7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ayhan bilgen, türkiye, pkk, mhp
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ayhan bilgen, türkiye, pkk, mhp
‘PKK’nın silah bırakması için yasa yazdan önce çıkmalı’
HİSAR İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü Ayhan Bilgen, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, “Yasa parlamento yaz tatiline girmeden çıkmalı. Silahların bırakılması için bu şart. DEM Parti de daha cesur adımlar atarak Türk milliyetçilerine seslenebilmeli” dedi.
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde konuşan HİSAR İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü Ayhan Bilgen, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili son durumu değerlendirdi.
Terörsüz Türkiye sürecinin en zor kısmının silah bırakma süreci olduğunu belirten Ayhan Bilgen, şöyle konuştu:
“Silah bırakmayla ilgili çözümün bulunduğunu düşünüyorum. Silah bırakmanın teyidi ve takibi güvenlik bürokrasisi üzerinden yürütmenin sorumluluğunda ilerleyecek. Parlamentonun bunu teknik olarak takip etme imkanı yok, o yüzden Meclis bu konuda bilgilendirilecektir. Hiçbir güvence olmaksızın silahların bırakılması pratik olarak anlamlı değil. Çünkü Orta Doğu’da sorun silah temin etmek değil. Silahını bırakıp Türkiye’ye gelmedikten, yargı süreçlerine dahil olmadıktan sonra yeniden silah edinebilir. Mesele fiziken silahı bırakmak değildir, zihnen silah bırakma fikrinin egemen olmasıdır. Örgütün demokratik siyaset alanını benimsemesidir. Yargılamalarla birlikte demokratik siyasete katılmasıdır. Bu da öngörülebilirlik gerektirir. Ben makul bir çözüm yakalayacağını düşünüyorum. Ben Meclis tatile girmeden bu yasanın çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Orta Doğu’da her an her türlü denge değişebiliyor. Bir anda biz yakaladığımız noktanın gerisine düşebiliriz.”
‘Öcalan’a statü önerisine fonksiyonel bakmak lazım’
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin komisyon ve koordinatörlük önerisine dair konuşan Bilgen şunlar söyledi:
“Silah bırakma, bıraktırma son derece zor süreçlerdir. Her örgütün içerisinde silah bırakma süreçlerinde direnç olur. Bu yüzden Abdullah Öcalan’a statü önerisine fonksiyonel bakmak gerekiyor. Öcalan’ın hukuki durumunu değiştirebilecek bir şey değil bu. Yargının verdiği hükmü yürütme kaldıramaz zaten. Öcalan katkı verdiğinde süreç hızlanıyorsa parlamento bu sorumluluğu almalıdır. İmralı’ya gidiş gelişlerin kolaylaşması, istediği kişilerle görüşmesi örgütün bütünlüğünü koruyarak silah bırakma iradesini göstermesidir. Çünkü bu tip örgütlerde daha radikal grupların ayrışması olasıdır.”
‘DEM Parti daha cesur olmalı’
DEM Parti’nin süreçte daha cesur olması gerektiğini vurgulayan Bilgen, “MHP Lideri Devlet Bahçeli nasıl Kürtlerin taleplerini anlayan, karşı mahalleye seslenen bir dil kullanıyorsa DEM Parti de Türk milliyetçilerine seslenmeli. Onların kaygılarını giderecek adımlar atmalı. Yasal muhataplar sonuçta Öcalan’dan daha ileri söylemler üretmeliler” ifadelerini kullandı.