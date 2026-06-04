‘PKK’nın silah bırakması için yasa yazdan önce çıkmalı’

“Silah bırakmayla ilgili çözümün bulunduğunu düşünüyorum. Silah bırakmanın teyidi ve takibi güvenlik bürokrasisi üzerinden yürütmenin sorumluluğunda ilerleyecek. Parlamentonun bunu teknik olarak takip etme imkanı yok, o yüzden Meclis bu konuda bilgilendirilecektir. Hiçbir güvence olmaksızın silahların bırakılması pratik olarak anlamlı değil. Çünkü Orta Doğu’da sorun silah temin etmek değil. Silahını bırakıp Türkiye’ye gelmedikten, yargı süreçlerine dahil olmadıktan sonra yeniden silah edinebilir. Mesele fiziken silahı bırakmak değildir, zihnen silah bırakma fikrinin egemen olmasıdır. Örgütün demokratik siyaset alanını benimsemesidir. Yargılamalarla birlikte demokratik siyasete katılmasıdır. Bu da öngörülebilirlik gerektirir. Ben makul bir çözüm yakalayacağını düşünüyorum. Ben Meclis tatile girmeden bu yasanın çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Orta Doğu’da her an her türlü denge değişebiliyor. Bir anda biz yakaladığımız noktanın gerisine düşebiliriz.”