https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/petersburg-ekonomi-forumuna-dunyanin-dort-bir-yanindan-katilim-1106253273.html

Petersburg Ekonomi Forumu'na dünyanın dört bir yanından katılım

Petersburg Ekonomi Forumu'na dünyanın dört bir yanından katılım

Sputnik Türkiye

Ceyda Karan’la Eksen özel yayınında Petersburg Ekonomi Forumu’na yönelik değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Analisti Deniz Karakullukçu, IMF... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T14:30+0300

2026-06-04T14:30+0300

2026-06-04T14:30+0300

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Petersburg Ekonomi Forumu 29’uncu kez kapılarını açtı. Foruma; Rusya’nın dört bir yanından iş insanları, uzman ve akademisyenlerin yanı sıra özellikle Küresel Güney ülkelerinden insanlar da katılım sağladı. 20 binden fazla katılımcının beklendiği ve “Pragmatik Diyalog, İstikrarlı Geleceğe Giden Yol” başlığıyla düzenlenen Forum, 3-6 Haziran boyunca sürecek.Dört yıl aradan sonra Almanya’dan konukların da katılacağı Forum’un onur konuğu Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin 100’üncü yılı olması sebebiyle Suudi Arabistan. 380’den fazla etkinliğin yapılması beklenen Forum’da, yapay zekadan ulusal para birimlerine kadar pek çok başlık ele alınacak.Foruma yönelik Ceyda Karan’la Eksen özel yayınına değerlendirmelerde bulunan Uluslararasi İlişkiler Analisti Deniz Karakullukçu, IMF verilerine hatırlatma yaparak bu yıl Küresel Güney ülkeleri arasındaki alışverişin yüzde 10 oranında artmasının beklendiğini söyledi.“Küresel Güney ülkeleri önemli aktörlerin başında geliyor”Forumda dünyanın pek çok yerinden katılımcının yer aldığını söyleyen Karakullukçu, “Forumda Suudilerin olması Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin 100’üncü yılı olması açısından ayrıca önemli. Ayrıca İran’daki kriz sebebiyle Körfez ülkeleri, enerjisini çeşitlendirmek istiyor. Amerika’nın sağladığı güvenlik şemsiyesine dair de tartışmalar var. Bu sebeple Körfez başka ittifaklar kurmak isteyecektir. Küresel Güney de bunun önemli aktörlerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.Karakullukçu’ya göre Türkiye’den daha üst düzey katılımların yapılması gerekiyor:

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2026

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Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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