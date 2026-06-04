https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/petersburg-ekonomi-forumuna-dunyanin-dort-bir-yanindan-katilim-1106253273.html
Petersburg Ekonomi Forumu'na dünyanın dört bir yanından katılım
Petersburg Ekonomi Forumu'na dünyanın dört bir yanından katılım
Sputnik Türkiye
Ceyda Karan’la Eksen özel yayınında Petersburg Ekonomi Forumu’na yönelik değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Analisti Deniz Karakullukçu, IMF... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T14:30+0300
2026-06-04T14:30+0300
2026-06-04T14:30+0300
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Petersburg Ekonomi Forumu 29’uncu kez kapılarını açtı. Foruma; Rusya’nın dört bir yanından iş insanları, uzman ve akademisyenlerin yanı sıra özellikle Küresel Güney ülkelerinden insanlar da katılım sağladı. 20 binden fazla katılımcının beklendiği ve “Pragmatik Diyalog, İstikrarlı Geleceğe Giden Yol” başlığıyla düzenlenen Forum, 3-6 Haziran boyunca sürecek.Dört yıl aradan sonra Almanya’dan konukların da katılacağı Forum’un onur konuğu Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin 100’üncü yılı olması sebebiyle Suudi Arabistan. 380’den fazla etkinliğin yapılması beklenen Forum’da, yapay zekadan ulusal para birimlerine kadar pek çok başlık ele alınacak.Foruma yönelik Ceyda Karan’la Eksen özel yayınına değerlendirmelerde bulunan Uluslararasi İlişkiler Analisti Deniz Karakullukçu, IMF verilerine hatırlatma yaparak bu yıl Küresel Güney ülkeleri arasındaki alışverişin yüzde 10 oranında artmasının beklendiğini söyledi.“Küresel Güney ülkeleri önemli aktörlerin başında geliyor”Forumda dünyanın pek çok yerinden katılımcının yer aldığını söyleyen Karakullukçu, “Forumda Suudilerin olması Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin 100’üncü yılı olması açısından ayrıca önemli. Ayrıca İran’daki kriz sebebiyle Körfez ülkeleri, enerjisini çeşitlendirmek istiyor. Amerika’nın sağladığı güvenlik şemsiyesine dair de tartışmalar var. Bu sebeple Körfez başka ittifaklar kurmak isteyecektir. Küresel Güney de bunun önemli aktörlerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.Karakullukçu’ya göre Türkiye’den daha üst düzey katılımların yapılması gerekiyor:
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Ceyda Karan
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ceyda Karan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, petersburg, rusya
radyo sputnik, radyo, radyo, petersburg, rusya
Petersburg Ekonomi Forumu'na dünyanın dört bir yanından katılım
Ceyda Karan’la Eksen özel yayınında Petersburg Ekonomi Forumu’na yönelik değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Analisti Deniz Karakullukçu, IMF verilerine vurgu yaparak Küresel Güney arasındaki alışverişte yüzde 10 oranında artış beklendiğini söyledi.
Petersburg Ekonomi Forumu 29’uncu kez kapılarını açtı. Foruma; Rusya’nın dört bir yanından iş insanları, uzman ve akademisyenlerin yanı sıra özellikle Küresel Güney ülkelerinden insanlar da katılım sağladı. 20 binden fazla katılımcının beklendiği ve “Pragmatik Diyalog, İstikrarlı Geleceğe Giden Yol” başlığıyla düzenlenen Forum, 3-6 Haziran boyunca sürecek.
Dört yıl aradan sonra Almanya’dan konukların da katılacağı Forum’un onur konuğu Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin 100’üncü yılı olması sebebiyle Suudi Arabistan. 380’den fazla etkinliğin yapılması beklenen Forum’da, yapay zekadan ulusal para birimlerine kadar pek çok başlık ele alınacak.
Foruma yönelik Ceyda Karan’la Eksen özel yayınına değerlendirmelerde bulunan Uluslararasi İlişkiler Analisti Deniz Karakullukçu, IMF verilerine hatırlatma yaparak bu yıl Küresel Güney ülkeleri arasındaki alışverişin yüzde 10 oranında artmasının beklendiğini söyledi.
“Küresel Güney ülkeleri önemli aktörlerin başında geliyor”
Forumda dünyanın pek çok yerinden katılımcının yer aldığını söyleyen Karakullukçu, “Forumda Suudilerin olması Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin 100’üncü yılı olması açısından ayrıca önemli. Ayrıca İran’daki kriz sebebiyle Körfez ülkeleri, enerjisini çeşitlendirmek istiyor. Amerika’nın sağladığı güvenlik şemsiyesine dair de tartışmalar var. Bu sebeple Körfez başka ittifaklar kurmak isteyecektir. Küresel Güney de bunun önemli aktörlerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.
Karakullukçu’ya göre Türkiye’den daha üst düzey katılımların yapılması gerekiyor:
“Türkiye’nin de burada olması gerekiyor. Geçiş ülkesi olmaktan ziyade lojistik, enerji ve finans alanlarında da üreten bir merkez olmamız şart. O sebeple böyle forumların iş dünyası tarafından takip edilmesi lazım”