CHP'li Burhanettin Bulut: Mesele Kılıçdaroğlu değil, rejim değişecek!

Tabi hedefe gidilirken önlerinde taşlar, çakıllar varsa onları ayıklamaya çalışıyorlar. Herhalde bunlardan bir tanesi benim. Muhtemelen öyle görünüyor.Çünkü ne vereceğiz, şöyle yapacağız dedikleri şeyin bir sebebi yok. Burada tabi asıl mesele kafaları karıştırmak. Kuralsızlığı kural haline getirmek.Yani ne kadar çok karıştırırsak, ne kadar çok feyzeke gönderirsek, ne kadar çok meseleleri tartıştırırsak, boş beleş tartışmanın içerisine alırsak, o kadar iyi diye bakıyorlar. Örneğin bugün işte Yüksek Disiplin Kurulu geriye dönük tüm alınmış karaları iptal etti. Madem sen iptal edebiliyorsun, o zaman o günkü yani mutlak mutlanda, o günkü güne döneceksin, o zaman sen niye seçim yapıyorsun, niye Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nı değiştiriyorsun? Ya da MYK niye değişti madem geriye dönüyoruz? Ya da sen tüzüğü değiştiriyorsun, o zaman bugüne kadar alınmış kararlara niye bir şey söylemiyorsun? Örneğin belediye başkanları ataması yapıldı.Birisi diyor ki işte şuradan şunu verdim diyor. Ya hiçbir kanıt yok, hiçbir şey yok. Ama öyle bir hale getiriliyor ki sanki suç üstünde birini yakalamışlar, memleket soymuş, etmiş.Yani böyle bir linç kampanyası. Sonra arada bir zaman geçiyor, aa bu doğru değilmiş deniliyor. Sonra haber olmaktan çıkıyor.Ama bu arada o kişilere her türlü iftira atılıyor. Buttancılar, emekçileri işten attı. İçinde 15 senelik, 20 senelik çalışan da var, 1 yıllık çalışan da var ve tazminatsız attılar.Böyle bir kafa karışıklıkları herhalde hiç olmamıştır. Yani Ergenekon, Balyoz'da inanın onlar yine biraz daha bu işlerin kılıfını hazırlıyorlardı. Öyle sürüyorlardı.Ne bileyim bir komutanı tutuklayacaksa, diyordu ki işte bilgisayarından şöyle bir proje buldum, işte gömülü silahlar çıktı falan. Bunlar hiç onu bile yapmıyorlar. Bu memlekette yaşayan herkes gibi bu gidişatı nereye kadar götürecekler bekliyoruz yani.Normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi siz de ben de iyi niyetle bakıyoruz. Yani bu kadar kötü olabilirler mi diye düşünüyorsunuz. Şu kadarını yapar ama daha fazlasını yapmaz diye düşünüyorsunuz.Burada da işte yanıldığımız nokta o. İnanabiliyor musunuz? Devlet aklını bir siyasetçi savunabiliyor. Devlet aklının olduğu yerde, yani demokrasinin olmadığı yerde, derin devletin olduğu yerde siyaset olmaz. Onlar birbirini etkileyen unsurlarda birisi güçlenmişse, illegal yapı güçlenmişse, legal yapı yani siyaset zayıflar ve zayıfladığını açık bir şekilde ifade ediyor.Arınacağım dediği insanlar kendi döneminde belediye başkanlığı olmuş, kendi döneminde milletvekili olmuş insanlar. Tüm bunlara rağmen bunları söylemelerinin en önemli üç yanı var. Bir tanesi partiyi olabildiğince zayıflatmak, yani mevcut iktidarın devamını sağlamak.İkincisi anayasa tartışmaları içerisinde saysa olarak bir noktaya gelmek. Çünkü 400 lafları geçmeye başladı. Daha önce referanduma gidilir mi derken, şimdi referandumsuz anayasa değişikliği konuşulmaya başladı.Üçüncüsü de sandık meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi en iyi örgütlenmiş parti şu anda. Şimdi o tehlikede.Sistem değil, rejim değişikliğine vesile olacak bir durumdayken bizim için ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de bir başka biri ilgilendiriyor. Burada mesele memleket meselesi.