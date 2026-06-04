https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bahceliden-chp-yorumu-kurultay-yenilenecek-ve-hukuka-uygun-bir-bicimde-chp-kaderini-belirleyecektir-1106247310.html
Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: 'Ergen devrimciliği sorumlu siyaset anlayışı barındırmıyor'
Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: 'Ergen devrimciliği sorumlu siyaset anlayışı barındırmıyor'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlarla ilgili "Kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T12:17+0300
2026-06-04T12:17+0300
2026-06-04T12:18+0300
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Devlet Bahçeli "CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır." dedi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Bahçeli "Fiili bir müdahale ile TBMM Grup Başkanlığı'na geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk, ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır. CHP’deki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar." diye konuştu.Terörsüz TürkiyeÖzel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.Bahçeli şöyle konuştu:'CHP'nin kurumsal kimliği korunmalı'Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtip kurultayı işaret etti.MHP lideri Bahçeli "Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir." ifadelerini kullandı.Mutlak butlan kriziAnkara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.
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özgür özel, devlet bahçeli, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mhp
özgür özel, devlet bahçeli, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mhp
Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: 'Ergen devrimciliği sorumlu siyaset anlayışı barındırmıyor'
12:17 04.06.2026 (güncellendi: 12:18 04.06.2026)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlarla ilgili "Kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir." dedi. Bahçeli, Özgür Özel'e de tepki gösterdi. Bahçeli ayrıca "Ergen devrimciliği sorumlu siyaset anlayışı barındırmıyor" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Devlet Bahçeli "CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır." dedi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Bahçeli "Fiili bir müdahale ile TBMM Grup Başkanlığı'na geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk, ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır. CHP’deki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar." diye konuştu.
Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
“Konunun CHP’nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.”
'CHP'nin kurumsal kimliği korunmalı'
Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtip kurultayı işaret etti.
MHP lideri Bahçeli "Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir." ifadelerini kullandı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.