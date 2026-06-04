Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bahceliden-chp-yorumu-kurultay-yenilenecek-ve-hukuka-uygun-bir-bicimde-chp-kaderini-belirleyecektir-1106247310.html
Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: 'Ergen devrimciliği sorumlu siyaset anlayışı barındırmıyor'
Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: 'Ergen devrimciliği sorumlu siyaset anlayışı barındırmıyor'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlarla ilgili "Kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T12:17+0300
2026-06-04T12:18+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
devlet bahçeli
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104638544_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_279b4918b3fb87eb8b0917467d0f7a12.jpg
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Devlet Bahçeli "CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır." dedi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Bahçeli "Fiili bir müdahale ile TBMM Grup Başkanlığı'na geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk, ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır. CHP’deki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar." diye konuştu.Terörsüz TürkiyeÖzel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.Bahçeli şöyle konuştu:'CHP'nin kurumsal kimliği korunmalı'Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtip kurultayı işaret etti.MHP lideri Bahçeli "Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir." ifadelerini kullandı.Mutlak butlan kriziAnkara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104638544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a46138961c1bcc6a40df2ead29a60b1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, devlet bahçeli, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mhp
özgür özel, devlet bahçeli, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mhp

Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: 'Ergen devrimciliği sorumlu siyaset anlayışı barındırmıyor'

12:17 04.06.2026 (güncellendi: 12:18 04.06.2026)
© Abdullah GüçlüDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Abdullah Güçlü
Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlarla ilgili "Kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir." dedi. Bahçeli, Özgür Özel'e de tepki gösterdi. Bahçeli ayrıca "Ergen devrimciliği sorumlu siyaset anlayışı barındırmıyor" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Devlet Bahçeli "CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır." dedi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Bahçeli "Fiili bir müdahale ile TBMM Grup Başkanlığı'na geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk, ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır. CHP’deki paralel liderlik, siyaset ve toplumsal istikrarı bozar." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye

Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
Bahçeli şöyle konuştu:
“Konunun CHP’nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.”

'CHP'nin kurumsal kimliği korunmalı'

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirtip kurultayı işaret etti.
MHP lideri Bahçeli "Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan krizi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала