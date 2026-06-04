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Ailesini İsrail saldırısında kaybeden Filistinli palyaço: Çocukların umuda ihtiyacı var
Ailesini İsrail saldırısında kaybeden Filistinli palyaço: Çocukların umuda ihtiyacı var
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İsrail saldırılarında eşini ve iki çocuğunu kaybeden Filistinli çocuk aktivisti ve palyaço Fida Ledavi, yaşadığı büyük kayba rağmen yeniden çocukların arasına... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ailesini kaybeden Filistinli palyaço ve çocuk aktivisti Fida Ledavi, yaşadığı ağır kaybın ardından yeniden çocuklarla buluşarak savaşın ortasında umut olmaya çalışıyor.Yaklaşık 15 yıldır çocuklarla çalışan Ledavi, İsrail saldırıları sırasında evine düzenlenen bombardımanda ağır yaralandı. Tedavi amacıyla Mısır'a götürülen Ledavi, günlerce komada kaldı. Gözlerini açtığında ise eşi ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiğini öğrendi.Tedavi sürecini anlatan Ledavi, yaşadığı zorlu dönemde inancına ve hayata tutunmaya çalıştığını söyledi. Mısır'da tedavi gördüğü sırada sahiplendiği bir kedinin de yalnızlık hissiyle mücadele etmesinde kendisine eşlik ettiğini belirtti.‘Çocukların sevince ve umuda ihtiyacı var’Sağlığına kavuşmasının ardından Gazze'ye dönen Ledavi, savaşın çocuklar üzerinde bıraktığı derin etkilerin her geçen gün daha görünür hale geldiğini ifade etti. Çocukların yalnızca temel ihtiyaçlara değil, aynı zamanda moral, ilgi ve psikolojik desteğe de ihtiyaç duyduğunu söyleyen Ledavi, yeniden mesleğine dönme kararını bu nedenle aldığını söyledi.Palyaço kostümünü giyerek çadırlarda ve geçici yaşam alanlarında çocuklarla bir araya gelen Ledavi, oyunlar ve etkinliklerle onların günlük hayatın ağır yükünden kısa süreliğine de olsa uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyor.Gazze'de devam eden saldırılar ve abluka nedeniyle binlerce çocuk hayatını kaybederken, yüz binlercesi yerinden edildi. Eğitimden ve güvenli yaşam alanlarından mahrum kalan çocuklar, aynı zamanda ağır psikolojik travmalarla mücadele ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/filistin-merkezi-istatistik-burosu-gazze-seridindeki-savasta-21-binden-fazla-cocuk-oldu-1104810775.html
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Ailesini İsrail saldırısında kaybeden Filistinli palyaço: Çocukların umuda ihtiyacı var

19:20 04.06.2026 (güncellendi: 19:47 04.06.2026)
Filistinli çocuk aktivisti ve palyaço Fida Ledavi
Filistinli çocuk aktivisti ve palyaço Fida Ledavi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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İsrail saldırılarında eşini ve iki çocuğunu kaybeden Filistinli çocuk aktivisti ve palyaço Fida Ledavi, yaşadığı büyük kayba rağmen yeniden çocukların arasına döndü. Ledavi, savaşın ve yıkımın gölgesinde büyüyen Gazzeli çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ailesini kaybeden Filistinli palyaço ve çocuk aktivisti Fida Ledavi, yaşadığı ağır kaybın ardından yeniden çocuklarla buluşarak savaşın ortasında umut olmaya çalışıyor.
Yaklaşık 15 yıldır çocuklarla çalışan Ledavi, İsrail saldırıları sırasında evine düzenlenen bombardımanda ağır yaralandı. Tedavi amacıyla Mısır'a götürülen Ledavi, günlerce komada kaldı. Gözlerini açtığında ise eşi ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiğini öğrendi.
Tedavi sürecini anlatan Ledavi, yaşadığı zorlu dönemde inancına ve hayata tutunmaya çalıştığını söyledi. Mısır'da tedavi gördüğü sırada sahiplendiği bir kedinin de yalnızlık hissiyle mücadele etmesinde kendisine eşlik ettiğini belirtti.

‘Çocukların sevince ve umuda ihtiyacı var’

Sağlığına kavuşmasının ardından Gazze'ye dönen Ledavi, savaşın çocuklar üzerinde bıraktığı derin etkilerin her geçen gün daha görünür hale geldiğini ifade etti. Çocukların yalnızca temel ihtiyaçlara değil, aynı zamanda moral, ilgi ve psikolojik desteğe de ihtiyaç duyduğunu söyleyen Ledavi, yeniden mesleğine dönme kararını bu nedenle aldığını söyledi.
Palyaço kostümünü giyerek çadırlarda ve geçici yaşam alanlarında çocuklarla bir araya gelen Ledavi, oyunlar ve etkinliklerle onların günlük hayatın ağır yükünden kısa süreliğine de olsa uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyor.
"Çocukların sevince ve umuda ihtiyacı var" diyen Ledavi, Gazze'de büyüyen yeni neslin savaş, yıkım ve korku içinde yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Onların yüzünde yeniden bir gülümseme görebilmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gazze'de devam eden saldırılar ve abluka nedeniyle binlerce çocuk hayatını kaybederken, yüz binlercesi yerinden edildi. Eğitimden ve güvenli yaşam alanlarından mahrum kalan çocuklar, aynı zamanda ağır psikolojik travmalarla mücadele ediyor.
Filistin Merkezi İstatistik Bürosu: Gazze Şeridi'ndeki savaşta 21 binden fazla çocuk öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
DÜNYA
Filistin Merkezi İstatistik Bürosu: Gazze Şeridi'ndeki savaşta 21 binden fazla çocuk öldü
6 Nisan, 20:39
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