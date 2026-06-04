https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/5-bolgede-aralikli-saganak-etkili-olacak-sicakliklar-6-derece-yukseliyor-1106239147.html

5 bölgede aralıklı sağanak etkili olacak: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor

5 bölgede aralıklı sağanak etkili olacak: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'in iç bölgelerinde sıcaklıklar 6 derece artarken birçok ilde İstanbul dahil hava sıcaklığı, 30 derecelerin... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T06:58+0300

2026-06-04T06:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Haziran hava durumu tahminlerine göre Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ’ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde hava sıcaklığı 30 derecelerinin üzerinde seyredecek. MARMARAParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE, 27°C - Parçalı bulutluİSTANBUL, 32°C - Parçalı bulutluKIRKLARELİ, 30°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA, 33°C - Parçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR, 27°C - Parçalı ve az bulutluDENİZLİ, 33°C - Parçalı ve az bulutluİZMİR, 32°C - Parçalı ve az bulutluMUĞLA, 29°C - Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA, 30°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluANTALYA, 25°C - Parçalı ve az bulutluBURDUR, 30°C - Parçalı ve az bulutluHATAY, 27°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR, 31°CParçalı zamanla çok bulutluKONYA, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 32°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluKASTAMONU 11°C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 18°C, 28°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR, 32°C - Parçalı ve az bulutluMARDİN, 30°C - Parçalı ve az bulutluSİİRT, 30°C - Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA, 34°C - Parçalı ve az bulutlu

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