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5 bölgede aralıklı sağanak etkili olacak: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor
5 bölgede aralıklı sağanak etkili olacak: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'in iç bölgelerinde sıcaklıklar 6 derece artarken birçok ilde İstanbul dahil hava sıcaklığı, 30 derecelerin... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T06:58+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Haziran hava durumu tahminlerine göre Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ’ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde hava sıcaklığı 30 derecelerinin üzerinde seyredecek. MARMARAParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE, 27°C - Parçalı bulutluİSTANBUL, 32°C - Parçalı bulutluKIRKLARELİ, 30°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA, 33°C - Parçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR, 27°C - Parçalı ve az bulutluDENİZLİ, 33°C - Parçalı ve az bulutluİZMİR, 32°C - Parçalı ve az bulutluMUĞLA, 29°C - Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA, 30°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluANTALYA, 25°C - Parçalı ve az bulutluBURDUR, 30°C - Parçalı ve az bulutluHATAY, 27°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR, 31°CParçalı zamanla çok bulutluKONYA, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 32°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluKASTAMONU 11°C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 18°C, 28°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR, 32°C - Parçalı ve az bulutluMARDİN, 30°C - Parçalı ve az bulutluSİİRT, 30°C - Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA, 34°C - Parçalı ve az bulutlu
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5 bölgede aralıklı sağanak etkili olacak: Sıcaklıklar 6 derece yükseliyor

06:58 04.06.2026
© AA / Binnur Ege Gürün Koçaksağanak yağış
sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'in iç bölgelerinde sıcaklıklar 6 derece artarken birçok ilde İstanbul dahil hava sıcaklığı, 30 derecelerin üstünde seyredecek. Batı Trakya, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Haziran hava durumu tahminlerine göre Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ’ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde hava sıcaklığı 30 derecelerinin üzerinde seyredecek.

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE, 27°C - Parçalı bulutlu
İSTANBUL, 32°C - Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ, 30°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA, 33°C - Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 27°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 33°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 32°C - Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 29°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 30°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANTALYA, 25°C - Parçalı ve az bulutlu
BURDUR, 30°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 27°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 11°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 32°C - Parçalı ve az bulutlu
MARDİN, 30°C - Parçalı ve az bulutlu
SİİRT, 30°C - Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA, 34°C - Parçalı ve az bulutlu
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