https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/vize-randevulari-botlarin-elinde-sorun-nasil-cozulecek-1106227091.html

Vize randevuları botların elinde: Sorun nasıl çözülecek?

Vize randevuları botların elinde: Sorun nasıl çözülecek?

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan TÜKONFED Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gem, vize randevularındaki bot sorununa ilişkin yaptığı açıklamalarda kontenjan... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T15:42+0300

2026-06-03T15:42+0300

2026-06-03T15:42+0300

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gem, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Vize randevularının botlar aracılığıyla satılmasına ilişkin konuşan Gem, sorunun kaynağı ve çözümlerine de değindi.2022’den önce konsoloslukların açtığı kontenjanlar ile şu an açılan kontenjanlar arasında ciddi bir fark olduğunu söyleyen Gem, “Ciddi bir talep var ve kapasite kısıtlı. Sorun botlar değil yetersiz kontenjan ve artan talep” dedi. Vize aracı kurumlar ya da konsoloslukların sistemlerini düzeltmediğini vurgulayan Gem, “Eski sistemle devam etmeye çalışıyorlar. Birkaç ülke atama sistemiyle randevuların botların eline geçmesini engelleyecek düzenlemeler yaptı” ifadelerini kullandı.“Botları şirket çalışanları üretiyor”“Tüketicinin, kurumsal şirketin, akredite acentanın kullandığı sistem aynı” diyen Gem, “Bu yüzden nihai tüketiciye ayrılan kontenjanla diğerlerine ayrılan kontenjanın aynı havuzda olması en büyük sorun” ifadelerini kaydetti.Sorunun çözümüne ilişkin bakanlıkları işaret eden Gem, “Bu konuyu çözümleyecek yegane kurum Dışişleri, Turizm ve Ticaret Bakanlığı. Ortak koordinasyon yürütülmesi gerekiyor. Günlük 400-500 kişilik kontenjan 100’e düşürülürse bota altyapı hazırlanmış olur. Bot yazılımlarının şirketlerin içinde olan insanlar tarafından üretildiğini düşünüyoruz. Dışardan birinin kontenjan ayırmasının kontrol edilmesi lazım. Vize alanların hesabı olması gerekiyor ve bunun kontrol edildiği bir tabloda kimin ne yaptığı kolayca anlaşılır” diye konuştu.Gem, kontenjan artırımına vurgu yaparak şunları kaydetti:

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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