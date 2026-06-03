https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/trump-ben-olmasaydim-israil-bugun-var-olmazdi-1106224111.html

Trump: Ben olmasaydım İsrail bugün var olmazdı

Trump: Ben olmasaydım İsrail bugün var olmazdı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, katıldığı podcast yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, kendi dönemi süresince ABD'nin İran'a karşı uyguladığı sert yaptırımlar ve... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T14:29+0300

2026-06-03T14:29+0300

2026-06-03T14:29+0300

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yılsonu2026

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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu siyasetinde bomba etkisi yaratacak yeni açıklamalara imza attı. Katıldığı bir podcast programında konuşan Trump, kendi başkanlığı döneminde ABD'nin İran politikası ve Tahran'a yönelik aldığı önlemler sayesinde İsrail'in korunduğunu öne sürdü. Trump, kendisi olmasaydı Orta Doğu'daki dengelerin tamamen değişeceğini ve İsrail'in haritadan silinmiş olabileceğini iddia etti.'İran'ı biz durdurduk'Pod Force One adlı podcast programına özel bir röportaj veren Donald Trump, gündemi sarsan askeri ve diplomatik iddialarda bulundu. Programda doğrudan İsrail'in varoluşsal mücadelesine değinen Trump, şu ifadeleri kullandı:Bu radikal görüşünü İran yaptırımları üzerinden temellendiren Trump, Washington'ın Tahran yönetimine karşı uyguladığı maksimum baskı politikasının, İran'ın İsrail'e karşı topyekün bir saldırı başlatmasını engellediğini savundu.İsrail Başbakanlığına yeşil işıkRöportajın en dikkat çekici bölümlerinden biri de Trump'ın gelecekteki siyasi kariyerine ilişkin imaları oldu. Siyasi sınırları zorlayan açıklamalara devam eden Trump, mevcut görev süresinin sona ermesinin ardından, Mayıs ayında İsrail Başbakanı olmayı deneyebileceğinin sinyallerini verdi.Orta Doğu barışı ve ABD-İsrail ilişkilerinde kendi döneminin kurucu bir rol oynadığını sık sık vurgulayan eski başkanın bu sözleri, hem Washington hem de Tel Aviv kulislerinde uzun süre tartışılacağa benziyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/israilli-yetkili-bmde-konusmasini-tamamlayamadi-turk-heyeti-de-protestolara-katildi-1106223907.html

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