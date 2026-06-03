https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/serhat-ayan-cocuklara-yapay-zek-vermek-yetmez-kullanmayi-da-ogretmek-gerek-1106230468.html
Serhat Ayan: Çocuklara yapay zekâ vermek yetmez, kullanmayı da öğretmek gerek
Serhat Ayan: Çocuklara yapay zekâ vermek yetmez, kullanmayı da öğretmek gerek
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, teknoloji ve yapay zeka dünyasından yeni gelişmeler oldu. Ayan... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T17:45+0300
2026-06-03T17:45+0300
2026-06-03T17:45+0300
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Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberi programında teknoloji ve yapay zekâ dünyasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD’de okullarda yapay zekâ ve teknoloji kullanımına yönelik artan eleştirileri ele alan Ayan, çocukların teknolojiyle ilişkisinde ebeveyn denetiminin önemine dikkat çekerek, “Mesele çocuklara yapay zekâ vermek değil, onu doğru kullanmayı öğretmek” dedi.
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Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, amerika, abd, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, amerika, abd, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka
Serhat Ayan: Çocuklara yapay zekâ vermek yetmez, kullanmayı da öğretmek gerek
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, teknoloji ve yapay zeka dünyasından yeni gelişmeler oldu. Ayan, çocuklarda yapay zeka kullanımının olması gereken boyutunu Amerika örneği üzerinden irdeledi.
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberi programında teknoloji ve yapay zekâ dünyasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD’de okullarda yapay zekâ ve teknoloji kullanımına yönelik artan eleştirileri ele alan Ayan, çocukların teknolojiyle ilişkisinde ebeveyn denetiminin önemine dikkat çekerek, “Mesele çocuklara yapay zekâ vermek değil, onu doğru kullanmayı öğretmek” dedi.
“Amerika’da liselerde yapay zekaya karşı bir tepki var. Okullar, veliler ve bazı eğitimciler artık daha çok teknoloji fikrine eskisi kadar kolay ikna olmamaya başlamışlar. Teknoloji kullanımının dikkat, öğrenme ve sosyal gelişim üzerindeki etkileri sert şeklide sorgulanmaya başlanmış. Artık yalnızca öğrencinin cebindeki telefon değil ders sırasında kullanılan dijital platformlar, ekran üzerindeki ödevler de mercek altına alınmaya başlanmış. Çocuklarınıza verdiğiniz teknolojiye bakın. Hangi teknolojiyi hangi yaştaki çocuklara hangi amaçla ne kadar ve kimin denetiminde vereceksiniz? Bu sorunun cevabını bir nefeste çıkarabiliyorsanız siz iyi ebeveynlersiniz. Kimse bilgisayarlar yasaklansın çocuklara yapay zeka vermeyin demiyor. Çocuğa kitap da veriyorsunuzdur ama kitabı verirken karşısında siz de örnek olarak kitap okuyup nasıl kitap okuyacağını öğretiyorsunuzdur. Peki çocuk yapay zekayı nasıl kullanabileceğini tek başına biliyor mu?”