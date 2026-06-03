Serhat Ayan: Çocuklara yapay zekâ vermek yetmez, kullanmayı da öğretmek gerek

“Amerika’da liselerde yapay zekaya karşı bir tepki var. Okullar, veliler ve bazı eğitimciler artık daha çok teknoloji fikrine eskisi kadar kolay ikna olmamaya başlamışlar. Teknoloji kullanımının dikkat, öğrenme ve sosyal gelişim üzerindeki etkileri sert şeklide sorgulanmaya başlanmış. Artık yalnızca öğrencinin cebindeki telefon değil ders sırasında kullanılan dijital platformlar, ekran üzerindeki ödevler de mercek altına alınmaya başlanmış. Çocuklarınıza verdiğiniz teknolojiye bakın. Hangi teknolojiyi hangi yaştaki çocuklara hangi amaçla ne kadar ve kimin denetiminde vereceksiniz? Bu sorunun cevabını bir nefeste çıkarabiliyorsanız siz iyi ebeveynlersiniz. Kimse bilgisayarlar yasaklansın çocuklara yapay zeka vermeyin demiyor. Çocuğa kitap da veriyorsunuzdur ama kitabı verirken karşısında siz de örnek olarak kitap okuyup nasıl kitap okuyacağını öğretiyorsunuzdur. Peki çocuk yapay zekayı nasıl kullanabileceğini tek başına biliyor mu?”