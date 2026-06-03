https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusyada-istihdamin-ucte-biri-kobilerde-19-milyon-kisi-calisiyor-1106235576.html
Rusya’da istihdamın üçte biri KOBİ’lerde: 19 milyon kişi çalışıyor
Rusya’da istihdamın üçte biri KOBİ’lerde: 19 milyon kişi çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Tatyana İlyuşnikova, ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) yaklaşık 19 milyon kişinin istihdam edildiğini... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T21:52+0300
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen “Küçük İş Dünyasının Dönüşümü: KOBİ’lerin Yeni Büyüme Formülü” başlıklı oturumda konuşan Bakan Yardımcısı İlyuşnikova, KOBİ sektörünün istihdamdaki yerine dikkat çekti. Sektörde çalışan sayısının 19 milyona yaklaştığını belirten İlyuşnikova, bu rakamın ülkedeki toplam istihdamın neredeyse üçte birini oluşturduğunu vurguladı.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de mayıs ayında yaptığı açıklamada, KOBİ sayısının 7 milyona ulaşarak verilerin tutulmaya başlandığı son 10 yılın en yüksek seviyesini gördüğünü duyurmuştu. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise 1 Mayıs itibarıyla 1.5 milyon yeni tüzel kişi ve bireysel girişimcinin kayda geçtiğini, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.2'lik bir artış anlamına geldiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/uzman-gozuyle-spief-2026-kuresel-ekonomik-guc-batidan-doguya-kayiyor-1106226394.html
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), kobi̇, rusya, ekonomi, i̇stihdam, mihail mişustin, aleksandr novak
st. petersburg ekonomi forumu (spief), kobi̇, rusya, ekonomi, i̇stihdam, mihail mişustin, aleksandr novak
Rusya’da istihdamın üçte biri KOBİ’lerde: 19 milyon kişi çalışıyor
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Tatyana İlyuşnikova, ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) yaklaşık 19 milyon kişinin istihdam edildiğini açıkladı. İlyuşnikova, KOBİ sayısının 7 milyona ulaştığını ve bireysel girişimcilerin payının giderek arttığını belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen “Küçük İş Dünyasının Dönüşümü: KOBİ’lerin Yeni Büyüme Formülü” başlıklı oturumda konuşan Bakan Yardımcısı İlyuşnikova, KOBİ sektörünün istihdamdaki yerine dikkat çekti. Sektörde çalışan sayısının 19 milyona yaklaştığını belirten İlyuşnikova, bu rakamın ülkedeki toplam istihdamın neredeyse üçte birini oluşturduğunu vurguladı.
Şu anda tüzel kişiler ve bireysel girişimcilerden oluşan yaklaşık 7 milyon KOBİ'miz var. Yapısal düzenlemeler ve vergi koşullarındaki değişikliklerin de etkisiyle bireysel girişimci sayısında bir artış görüyoruz. Buna karşın, daha istikrarlı bir yapıya sahip olan tüzel kişi statüsündeki şirketlerin sayısı ise konumunu koruyor. Ancak vergi düzenlemelerine tam uyum süreci henüz tamamlanmış değil.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de mayıs ayında yaptığı açıklamada, KOBİ sayısının 7 milyona ulaşarak verilerin tutulmaya başlandığı son 10 yılın en yüksek seviyesini gördüğünü duyurmuştu. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise 1 Mayıs itibarıyla 1.5 milyon yeni tüzel kişi ve bireysel girişimcinin kayda geçtiğini, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.2'lik bir artış anlamına geldiğini ifade etmişti.