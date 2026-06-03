Rusya’da istihdamın üçte biri KOBİ’lerde: 19 milyon kişi çalışıyor

Şu anda tüzel kişiler ve bireysel girişimcilerden oluşan yaklaşık 7 milyon KOBİ'miz var. Yapısal düzenlemeler ve vergi koşullarındaki değişikliklerin de etkisiyle bireysel girişimci sayısında bir artış görüyoruz. Buna karşın, daha istikrarlı bir yapıya sahip olan tüzel kişi statüsündeki şirketlerin sayısı ise konumunu koruyor. Ancak vergi düzenlemelerine tam uyum süreci henüz tamamlanmış değil.