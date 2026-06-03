https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/japonyanin-baskenti-tokyoyu-jangmi-tayfunu-vurdu-16-yarali-1106229074.html

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu, Jangmi Tayfunu vurdu: 16 yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu, Jangmi Tayfunu vurdu: 16 yaralı

Sputnik Türkiye

Ülkenin güneyindeki Okinawa eyaletinde 15 kişi hafif şekilde yaralandı, 6 ev zarar gördü. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T16:59+0300

2026-06-03T16:59+0300

2026-06-03T16:59+0300

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japonya

tayfun

sel

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da Jangmi Tayfunu sonucu şiddetli yağış ve toprak kaymaları meydana geldiği bildirildi.Kyodo News ajansının yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Jangmi Tayfunu ülkede etkili olmaya devam ediyor.Tayfun, başkent Tokyo’da şiddetli yağmura ve nehirlerin tehlikeli seviyelere yükselmesine, uçak ve tren seferlerinin de aksamasına yol açtı.47 binden fazla ev elektriksiz kaldıJaponya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru da hükümetin sabah saatlerinde Tokyo’da su altında kalan yollar, devrilen ağaçlar ve toprak kaymalarıyla ilgili raporlar aldığını söyledi.Kihara, saat 06.00 itibarıyla güneydeki Okinawa eyaletinde 15 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 6 evin de zarar gördüğünü kaydetti.Tayfun nedeniyle Okinawa ve Kagoşima eyaletlerinde dün 47 binden fazla ev elektriksiz kalmıştı.Tayfunun etkisiyle ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/godzilla-el-nino-dunyayi-kaosa-surukler-mi-1106227438.html

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