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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/japonyanin-baskenti-tokyoyu-jangmi-tayfunu-vurdu-16-yarali-1106229074.html
Japonya'nın başkenti Tokyo'yu, Jangmi Tayfunu vurdu: 16 yaralı
Japonya'nın başkenti Tokyo'yu, Jangmi Tayfunu vurdu: 16 yaralı
Sputnik Türkiye
Ülkenin güneyindeki Okinawa eyaletinde 15 kişi hafif şekilde yaralandı, 6 ev zarar gördü. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T16:59+0300
2026-06-03T16:59+0300
dünya
japonya
tayfun
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da Jangmi Tayfunu sonucu şiddetli yağış ve toprak kaymaları meydana geldiği bildirildi.Kyodo News ajansının yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Jangmi Tayfunu ülkede etkili olmaya devam ediyor.Tayfun, başkent Tokyo’da şiddetli yağmura ve nehirlerin tehlikeli seviyelere yükselmesine, uçak ve tren seferlerinin de aksamasına yol açtı.47 binden fazla ev elektriksiz kaldıJaponya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru da hükümetin sabah saatlerinde Tokyo’da su altında kalan yollar, devrilen ağaçlar ve toprak kaymalarıyla ilgili raporlar aldığını söyledi.Kihara, saat 06.00 itibarıyla güneydeki Okinawa eyaletinde 15 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 6 evin de zarar gördüğünü kaydetti.Tayfun nedeniyle Okinawa ve Kagoşima eyaletlerinde dün 47 binden fazla ev elektriksiz kalmıştı.Tayfunun etkisiyle ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.
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japonya, tayfun, sel
japonya, tayfun, sel

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu, Jangmi Tayfunu vurdu: 16 yaralı

16:59 03.06.2026
Japonya'da aşırı yağışlar
Japonya'da aşırı yağışlar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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Ülkenin güneyindeki Okinawa eyaletinde 15 kişi hafif şekilde yaralandı, 6 ev zarar gördü.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da Jangmi Tayfunu sonucu şiddetli yağış ve toprak kaymaları meydana geldiği bildirildi.
Kyodo News ajansının yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Jangmi Tayfunu ülkede etkili olmaya devam ediyor.
Tayfun, başkent Tokyo’da şiddetli yağmura ve nehirlerin tehlikeli seviyelere yükselmesine, uçak ve tren seferlerinin de aksamasına yol açtı.

47 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru da hükümetin sabah saatlerinde Tokyo’da su altında kalan yollar, devrilen ağaçlar ve toprak kaymalarıyla ilgili raporlar aldığını söyledi.
Kihara, saat 06.00 itibarıyla güneydeki Okinawa eyaletinde 15 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 6 evin de zarar gördüğünü kaydetti.
Tayfun nedeniyle Okinawa ve Kagoşima eyaletlerinde dün 47 binden fazla ev elektriksiz kalmıştı.
Tayfunun etkisiyle ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.
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