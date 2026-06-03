https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/israil-ve-lubnan-arasinda-4-tur-gorusmeler-yapildi-abd-disisleri-bakanligindan-aciklama-1106212770.html
İsrail ve Lübnan arasında 4. tur görüşmeler yapıldı: ABD'den açıklama
İsrail ve Lübnan arasında 4. tur görüşmeler yapıldı: ABD'den açıklama
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan heyetleri arasında doğrudan müzakerelerin dördüncü turuna ev sahipliği yaptığını duyurduğu açıklamasında, toplantıda... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin dördüncü turu Washington'da gerçekleştirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde siyasi ve güvenlik alanlarında ilerleme kaydedildiğini duyurdu.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan heyetlerinin salı günü bakanlıkta bir araya geldiğini bildirdi.Pigott, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:ABD'nin müzakerelerdeki arabuluculuk rolünü sürdüreceğini vurgulayan Pigott, taraflar arasındaki bir sonraki görüşmenin çarşamba günü yapılmasının planlandığını kaydetti.Bölgedeki diplomatik temaslar, İsrail'in mart ayında başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından devam ediyor. Lübnan hükümeti, çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında yürürlüğe giren geçici ateşkesin uzatıldığını duyurmuş, mayıs ayında gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından ateşkes süresinin 45 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varılmıştı.Buna karşın sahadaki gerilim sona ermiş değil. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu mayıs sonunda Lübnan'a yönelik operasyonların artırılması talimatını verdiğini açıklarken, Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.Ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve yıkım faaliyetleri sürerken, Hizbullah da ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/israil-lubnan-arasinda-ateskes-gorusmeleri-basladi-1106198004.html
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i̇srail, lübnan, abd, dışişleri bakanlığı
i̇srail, lübnan, abd, dışişleri bakanlığı
İsrail ve Lübnan arasında 4. tur görüşmeler yapıldı: ABD'den açıklama
10:01 03.06.2026 (güncellendi: 10:04 03.06.2026)
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan heyetleri arasında doğrudan müzakerelerin dördüncü turuna ev sahipliği yaptığını duyurduğu açıklamasında, toplantıda siyasi ve güvenlik başlıklarında ilerleme sağlandığını ve yeni görüşmelerin bugün yapılmasının planlandığını belirtti.
İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin dördüncü turu Washington'da gerçekleştirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde siyasi ve güvenlik alanlarında ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan heyetlerinin salı günü bakanlıkta bir araya geldiğini bildirdi.
Pigott, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Son 20 yılın başarısızlıklarından sıyrılarak Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etmeyi ve İsrail'in güvenliğini sağlamayı amaçlayan kapsamlı anlaşmaya doğru ilerlerken, siyasi ve güvenlik kulvarlarında ilerleme devam ediyor.
ABD'nin müzakerelerdeki arabuluculuk rolünü sürdüreceğini vurgulayan Pigott, taraflar arasındaki bir sonraki görüşmenin çarşamba günü yapılmasının planlandığını kaydetti.
Bölgedeki diplomatik temaslar, İsrail'in mart ayında başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından devam ediyor. Lübnan hükümeti, çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında yürürlüğe giren geçici ateşkesin uzatıldığını duyurmuş, mayıs ayında gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından ateşkes süresinin 45 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varılmıştı.
Buna karşın sahadaki gerilim sona ermiş değil. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu mayıs sonunda Lübnan'a yönelik operasyonların artırılması talimatını verdiğini açıklarken, Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve yıkım faaliyetleri sürerken, Hizbullah da ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.