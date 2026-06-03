https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ispanyada-sicakliklar-mevsim-normallerinin-15-derece-ustune-cikti-bir-ayda-101-kisi-oldu-1106229458.html

İspanya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıktı: Bir ayda 101 kişi öldü

İspanya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıktı: Bir ayda 101 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Avrupa aşırı sıcaklıkla mücadele ediyor. İspanya'da mayıs ayında etkili olan ve mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkan sıcak hava dalgası... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T17:08+0300

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İspanya'da mayıs ayında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 101 kişi öldü. Sağlık yetkilileri, sıcak hava dalgasının normalden haftalar önce geldiğini ve halk sağlığı üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirtti.İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, aşırı sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkilerine karşı hazırlanan ulusal planın tanıtımında yaptığı açıklamada, mayıs ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.Bakan, sorunun yalnızca sıcaklıkların artması olmadığını vurgulayarak, "Sıcak hava her yıl daha erken geliyor ve insan vücudu buna uyum sağlamakta zorlanıyor. Fizyolojik adaptasyonla ilgili riskler konusunda yeterli farkındalık bulunmuyor" dedi.Sağlık ve İklim Değişikliği Direktörü Hector Tejero ise aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin özellikle Bask, Asturias ve Galiçya bölgelerinde yaşayan yaşlı kadınlar arasında yoğunlaştığını söyledi. Tejero, bu grupların yüksek sıcaklara uyum sağlamakta daha fazla güçlük çektiğini söyledi.Yetkililer ayrıca aşırı sıcakların sağlık sistemi ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Verilere göre sıcak hava dalgaları hastaneye yatışları yüzde 10, iş kazalarını ise yüzde 17 oranında artırdı.Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre mayıs ayında kaydedilen 101 ölüm, son 10 yıldaki aylık ortalama sıcaklığa bağlı ölüm sayısının 3,6 katına ulaştı.Resmi verilere göre İspanya'da aşırı sıcaklık nedeniyle 2022 yılında 4 bin 813, 2023 yılında 3 bin 9, 2024 yılında 2 bin 12 ve 2025 yılında 3 bin 832 kişi hayatını kaybetti. 2015-2025 döneminde sıcak hava dalgalarına bağlı toplam can kaybı ise 27 bin 564 olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/avrupada-asiri-sicak-hava-dalgasi-portekizde-rekor-kirildi-bmden-kritik-uyari-1106107950.html

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