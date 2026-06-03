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İngiltere Kraliyet Donanması’nda helikopter kazası: 3 asker hayatını kaybetti
İngiltere Kraliyet Donanması’nda helikopter kazası: 3 asker hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Devon - İngiltere Kraliyet Donanması’na ait bir Merlin Mk4 helikopteri, eğitim uçuşu sırasında Devon’da düşerek üç askerin hayatını kaybetmesine neden oldu. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T16:25+0300
2026-06-03T16:25+0300
dünya
i̇ngiliz kraliyet donanması
haberler
helikopter kazası
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Kaza, bugün (3 Haziran 2026) sabah yerel saatle saat 04.00’e doğru Sourton Down bölgesinde, Okehampton yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi.İngiliz Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz ki, 3 Haziran Çarşamba günü Sourton, Devon yakınlarında gerçekleştirilen helikopter eğitim görevi sırasında üç Kraliyet Donanması mensubu hayatını kaybetmiştir” açıklamasıyla kazayı doğruladı.Açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiği ve ailelerin daha fazla detayın açıklanması için bir süre mahremiyet talep ettiği belirtildi.‘Donanma camiası için büyük bir şok’Kraliyet Donanması Komutanı General Sir Gwyn Jenkins, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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i̇ngiliz kraliyet donanması, haberler, helikopter kazası
i̇ngiliz kraliyet donanması, haberler, helikopter kazası

İngiltere Kraliyet Donanması’nda helikopter kazası: 3 asker hayatını kaybetti

16:25 03.06.2026
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Devon - İngiltere Kraliyet Donanması’na ait bir Merlin Mk4 helikopteri, eğitim uçuşu sırasında Devon’da düşerek üç askerin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Kaza, bugün (3 Haziran 2026) sabah yerel saatle saat 04.00’e doğru Sourton Down bölgesinde, Okehampton yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi.
İngiliz Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz ki, 3 Haziran Çarşamba günü Sourton, Devon yakınlarında gerçekleştirilen helikopter eğitim görevi sırasında üç Kraliyet Donanması mensubu hayatını kaybetmiştir” açıklamasıyla kazayı doğruladı.
Açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiği ve ailelerin daha fazla detayın açıklanması için bir süre mahremiyet talep ettiği belirtildi.

‘Donanma camiası için büyük bir şok’

Kraliyet Donanması Komutanı General Sir Gwyn Jenkins, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bu haber, tüm donanma camiası için büyük bir şok olmuştur. Ailelerine, yakınlarına ve sevdiklerine en derin taziyelerimi iletiyorum.”
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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