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İngiltere Kraliyet Donanması’nda helikopter kazası: 3 asker hayatını kaybetti

İngiltere Kraliyet Donanması’nda helikopter kazası: 3 asker hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Devon - İngiltere Kraliyet Donanması’na ait bir Merlin Mk4 helikopteri, eğitim uçuşu sırasında Devon’da düşerek üç askerin hayatını kaybetmesine neden oldu. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T16:25+0300

2026-06-03T16:25+0300

2026-06-03T16:25+0300

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helikopter kazası

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Kaza, bugün (3 Haziran 2026) sabah yerel saatle saat 04.00’e doğru Sourton Down bölgesinde, Okehampton yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi.İngiliz Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz ki, 3 Haziran Çarşamba günü Sourton, Devon yakınlarında gerçekleştirilen helikopter eğitim görevi sırasında üç Kraliyet Donanması mensubu hayatını kaybetmiştir” açıklamasıyla kazayı doğruladı.Açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiği ve ailelerin daha fazla detayın açıklanması için bir süre mahremiyet talep ettiği belirtildi.‘Donanma camiası için büyük bir şok’Kraliyet Donanması Komutanı General Sir Gwyn Jenkins, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/godzilla-el-nino-dunyayi-kaosa-surukler-mi-1106227438.html

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i̇ngiliz kraliyet donanması, haberler, helikopter kazası