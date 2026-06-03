https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ilhan-cihaner-bu-tartismalar-iktidarin-ekmegine-yag-suruyor-olumcul-bir-hata-1106217779.html
İlhan Cihaner: Bu tartışmalar iktidarın ekmeğine yağ sürüyor, ölümcül bir hata
İlhan Cihaner: Bu tartışmalar iktidarın ekmeğine yağ sürüyor, ölümcül bir hata
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner oldu. Cihaner, Özgür Özel’e FETÖ... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T12:07+0300
2026-06-03T12:07+0300
2026-06-03T12:07+0300
yeri̇ ve zamani
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güçlü özgan
yeri ve zamanı
chp
i̇lhan cihaner
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel hakkındaki FETÖ imalarına tepki gösterdi.“Bir meczubun tutarsız saçmalamalarından hareketle sayın Özel’e Fetullahçılık imasında bulunmak akıl, vicdan ve mantık dışı bir girişimdir” diyen Cihaner, mutlak butlan ile CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Cihaner, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, chp, i̇lhan cihaner, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, chp, i̇lhan cihaner, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel
İlhan Cihaner: Bu tartışmalar iktidarın ekmeğine yağ sürüyor, ölümcül bir hata
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner oldu. Cihaner, Özgür Özel’e FETÖ imasında bulunanlara sert tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel hakkındaki FETÖ imalarına tepki gösterdi.
“Bir meczubun tutarsız saçmalamalarından hareketle sayın Özel’e Fetullahçılık imasında bulunmak akıl, vicdan ve mantık dışı bir girişimdir” diyen Cihaner, mutlak butlan ile CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Cihaner, şöyle konuştu:
“Türkiye’de artık seçim dönemine girdik diyebiliriz. Bu kritik dönemde tartışmanın CHP içerisinde soyut iddialar üzerinden taşınmasını ölümcül bir hata olarak görüyorum. CHP’nin en rahat olduğu konularda FETÖ meselesi geliyor. Bu tarz güçlü olduğumuz bir konumda tartışmayı kendi partimiz içine çekmiş olduk. Üstelik oldukça soyut bir tespit, bunlar kimdir? Bunun uydurma olduğu görülüyor. Özgür Özel kumpas davalarında kumpasların ortaya çıkarılması için canla başla çalışmış. Tam da CHP Türkiye’de iktidar değişikliğini yakalıyorken bu açıklamayı yapmak iktidarın ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. AKP’nin ajandasına uygun bir adım atmaktan ısrarla uzak durmamız lazım. Devlet aklı kavramı böyle kullanıldığında ben arkama bakmadan kaçarım. Bu sağın en pespaye kavramlarından biridir. Hem iktidarın tüm aygıtlarına sahip olacaksınız ve hala kalkıp ittihatçılık gibi şeyler söyleyeceksiniz ve gizli bir şekilde de buna devlet aklı diye olumlama getireceksiniz. Teknik anlamda da devlet aklı diye bir mekanizmadan Türkiye’de bahsetmek mümkün değil.”