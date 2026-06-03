İlhan Cihaner: Bu tartışmalar iktidarın ekmeğine yağ sürüyor, ölümcül bir hata

“Türkiye’de artık seçim dönemine girdik diyebiliriz. Bu kritik dönemde tartışmanın CHP içerisinde soyut iddialar üzerinden taşınmasını ölümcül bir hata olarak görüyorum. CHP’nin en rahat olduğu konularda FETÖ meselesi geliyor. Bu tarz güçlü olduğumuz bir konumda tartışmayı kendi partimiz içine çekmiş olduk. Üstelik oldukça soyut bir tespit, bunlar kimdir? Bunun uydurma olduğu görülüyor. Özgür Özel kumpas davalarında kumpasların ortaya çıkarılması için canla başla çalışmış. Tam da CHP Türkiye’de iktidar değişikliğini yakalıyorken bu açıklamayı yapmak iktidarın ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. AKP’nin ajandasına uygun bir adım atmaktan ısrarla uzak durmamız lazım. Devlet aklı kavramı böyle kullanıldığında ben arkama bakmadan kaçarım. Bu sağın en pespaye kavramlarından biridir. Hem iktidarın tüm aygıtlarına sahip olacaksınız ve hala kalkıp ittihatçılık gibi şeyler söyleyeceksiniz ve gizli bir şekilde de buna devlet aklı diye olumlama getireceksiniz. Teknik anlamda da devlet aklı diye bir mekanizmadan Türkiye’de bahsetmek mümkün değil.”