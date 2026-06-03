https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/iddianame-kabul-edildi-tanju-ozcana-263-yil-hapis-istemi-1106223691.html

İddianame kabul edildi: Tanju Özcan'a 263 yıl hapis istemi

İddianame kabul edildi: Tanju Özcan'a 263 yıl hapis istemi

Sputnik Türkiye

Tanju Özcan'a 263 yıl hapis istemi

2026-06-03T14:49+0300

2026-06-03T14:49+0300

2026-06-03T14:49+0300

türki̇ye

tanju özcan

bolu belediyesi

beykoz

maliye bakanlığı

hazine

vakıflar genel müdürlüğü

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Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi.Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar olarak yer aldığı, 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.Tanju Özcan neden tutuklandı?Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti."Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.

türki̇ye

bolu belediyesi

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tanju özcan, bolu belediyesi, beykoz, maliye bakanlığı, hazine, vakıflar genel müdürlüğü