CHP’li Yılmaz Ateş: ‘CHP’den kopanların başarı şansı yok’

“CHP’yi 103 yıldır ayakta tutan CHP’nin değerleridir, ilkeleridir, ahlakıdır ve kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’tür. CHP’nin programının, tüzüğünün, ilkelerinin her satırında, her kelimesinde bir şehidin kanı vardır. Biz bu savaşı emperyalizme karşı verdik. Ghandi ‘Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar biz Allah’ın İngilizler olduğunu biliyorduk’ diyor. CHP içinde şöyle bir tartışma var; ‘Biz CHP’nin ilkeleri ile mi iktidara gelelim, onun için mi çalışalım; yoksa CHP’nin ilkelerini bırakalım, günün modasına uyalım, iktidara geliriz’ mi oluyor? Böyle bir şey yaptığınız zaman mevcut iktidardan bir farkınız kalmıyor. CHP’nin ilkelerini, kuruluş felsefesini, değerlerini çekip aldığınız zaman bugünkü iktidardan hiçbir farkınız kalmaz. O zaman neden bizi iktidara getirsinler? Bizim iddiamız demokratik-laik Cumhuriyet, üniter-milli ulus devlet. ‘NATO’ya, Batı’ya sağdık kalarak demokrasiyi koruyacağız’ deniyor. Amerikalılar yazıyor; dünyada 85 ülkenin seçimle gelmiş demokratik iktidarını yıkan ABD ve sopası NATO. Nasıl bir Batı ki ABD geldi bir devleti bastı, devlet başkanını ve eşini yatağından aldı; Batı durdu ve seyretti. Neden demokratik devletler sahip çıkmıyorlar? Trump medet umduğunuz Batı’yı karşısına saksı gibi dizdi, talimat verdi ve gönderdi. Biz bunlara mı güveneceğiz? Biz bunlardan demokrasi mi dileneceğiz? Batı’dan demokrasi dilemek CHP’nin kuruluş felsefesini dışlamak demektir.”