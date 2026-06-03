https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/chpli-yilmaz-ates-chpden-kopanlarin-basari-sansi-yok-1106230265.html
CHP’li Yılmaz Ateş: ‘CHP’den kopanların başarı şansı yok’
CHP’li Yılmaz Ateş: ‘CHP’den kopanların başarı şansı yok’
Sputnik Türkiye
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP’de yaşanacak olası bir bölünmenin Türkiye açısından ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Yeni parti... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T17:39+0300
2026-06-03T17:39+0300
2026-06-03T17:39+0300
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CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında CHP’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.‘Ayrı parti kurma çalışmaları olduğu konuşuluyor’Ateş, CHP içinde yeni parti hazırlıkları yapıldığı yönünde bilgiler geldiğini belirterek parti içindeki krizin bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi:‘CHP dışındaki arayışlar sonuç vermedi’CHP’den ayrılarak yeni siyasi oluşumlar kuran isimlerin geçmişte başarı elde edemediğini belirten Ate, parti dışındaki arayışların CHP’ye zarar verdiği görüşünde:‘Batı’ya güvenip iktidar olunmaz’Ateş, CHP'nin iktidar hedefi uğruna kuruluş ilkelerinden vazgeçemeyeceğini söyleyerek, Batı’dan destek bekleyen bir siyasetin partinin tarihsel kimliğiyle bağdaşmadığını kaydetti:
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İsmet Özçelik
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, türkiye, mutlak butlan
radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, türkiye, mutlak butlan
CHP’li Yılmaz Ateş: ‘CHP’den kopanların başarı şansı yok’
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP’de yaşanacak olası bir bölünmenin Türkiye açısından ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Yeni parti girişimlerinin başarı şansının bulunmadığını savunan Ateş, CHP’nin kuruluş değerlerinden uzaklaşmasının da partiye zarar vereceğini ifade etti.
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında CHP’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
‘Ayrı parti kurma çalışmaları olduğu konuşuluyor’
Ateş, CHP içinde yeni parti hazırlıkları yapıldığı yönünde bilgiler geldiğini belirterek parti içindeki krizin bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi:
“Sayın Kılıçdaroğlu ‘O arkadaşlarımız ayrılmaya karar vermişler’ dedi. Nasıl tespit ettiniz dedim. Teklif edilenler ‘ben partimde kalacağım’ diyerek iyi niyetle Kemal Beyi aramış ve tedbir alınması için Sayın Kılıçdaroğlu’na bu ifadelerde bulunmuş. Yani CHP’nin durumu var. Bu görüntüleri ne CHP ne Türkiye ne de Türkiye demokrasisi hak etmiyor. Bir an önce bir araya gelip buna bir çözüm bulmaları lazım.”
‘CHP dışındaki arayışlar sonuç vermedi’
CHP’den ayrılarak yeni siyasi oluşumlar kuran isimlerin geçmişte başarı elde edemediğini belirten Ate, parti dışındaki arayışların CHP’ye zarar verdiği görüşünde:
“Gazetelerde görüyorum; bugün yeni parti kurulursa yüzde 35.55 oy alınacakmış. Bunu siz de ben de yaşadım. Sayın İsmail Cem ayrıldığı zaman bu aynı medya yüzde 55 ile İsmail Cem’i tek başına iktidar yapıyordu. Seçime girdi, binde 75 oy aldı. Yani yüzde 1 dahi alamadı. Murat Bey denedi, sonra ceketini alarak CHP’ye geldi. O kadar arkadaşı ziyan oldu. O arkadaşlarımız partide kalsaydı belki durum böyle olmayacaktı. Emine Ülker Tarhan öyle. En son örneği Sayın Muharrem İnce. Ne oldu? Hepsi CHP’ye verecekleri kadar zararı verdiler, şu anda CHP şemsiyesi altında barınmaya çalışıyorlar.”
‘Batı’ya güvenip iktidar olunmaz’
Ateş, CHP'nin iktidar hedefi uğruna kuruluş ilkelerinden vazgeçemeyeceğini söyleyerek, Batı’dan destek bekleyen bir siyasetin partinin tarihsel kimliğiyle bağdaşmadığını kaydetti:
“CHP’yi 103 yıldır ayakta tutan CHP’nin değerleridir, ilkeleridir, ahlakıdır ve kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’tür. CHP’nin programının, tüzüğünün, ilkelerinin her satırında, her kelimesinde bir şehidin kanı vardır. Biz bu savaşı emperyalizme karşı verdik. Ghandi ‘Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar biz Allah’ın İngilizler olduğunu biliyorduk’ diyor. CHP içinde şöyle bir tartışma var; ‘Biz CHP’nin ilkeleri ile mi iktidara gelelim, onun için mi çalışalım; yoksa CHP’nin ilkelerini bırakalım, günün modasına uyalım, iktidara geliriz’ mi oluyor? Böyle bir şey yaptığınız zaman mevcut iktidardan bir farkınız kalmıyor. CHP’nin ilkelerini, kuruluş felsefesini, değerlerini çekip aldığınız zaman bugünkü iktidardan hiçbir farkınız kalmaz. O zaman neden bizi iktidara getirsinler? Bizim iddiamız demokratik-laik Cumhuriyet, üniter-milli ulus devlet. ‘NATO’ya, Batı’ya sağdık kalarak demokrasiyi koruyacağız’ deniyor. Amerikalılar yazıyor; dünyada 85 ülkenin seçimle gelmiş demokratik iktidarını yıkan ABD ve sopası NATO. Nasıl bir Batı ki ABD geldi bir devleti bastı, devlet başkanını ve eşini yatağından aldı; Batı durdu ve seyretti. Neden demokratik devletler sahip çıkmıyorlar? Trump medet umduğunuz Batı’yı karşısına saksı gibi dizdi, talimat verdi ve gönderdi. Biz bunlara mı güveneceğiz? Biz bunlardan demokrasi mi dileneceğiz? Batı’dan demokrasi dilemek CHP’nin kuruluş felsefesini dışlamak demektir.”