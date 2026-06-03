https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ali-cagatay-ibbnin-elindeki-varliklar-birer-birer-vakiflar-genel-mudurlugune-devrediliyor-1106212504.html

Ali Çağatay: İBB’nin elindeki varlıklar birer birer Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor

Ali Çağatay: İBB’nin elindeki varlıklar birer birer Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Yerebatan Sarnıcı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini değerlendirdi. Çağatay, son... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T09:57+0300

2026-06-03T09:57+0300

2026-06-03T09:57+0300

seyi̇r hali̇

radyo sputnik

radyo

radyo

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

vakıflar genel müdürlüğü

yerebatan sarnıcı

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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Yerebatan Sarnıcı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini değerlendirdi. Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimindeki birçok tarihi yapının son dönemde belediyenin elinden alındığını söylerken, Yerebatan Sarnıcı’nın da bu sürecin son halkası olduğunu ifade etti.‘Yerebatan Sarnıcı da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi’İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elindeki tarihi ve kültürel varlıkların birer birer devredildiğini söyleyen Çağatay, Yerebatan Sarnıcı’nın dönüşüm sürecine de dikkat çekerek şöyle konuştu:‘Eşyalar toplandı, kamyonlara yüklenip götürüldü’Devir sürecinin ardından yaşananları anlatan Çağatay, Yerebatan Sarnıcı’nda çalışanların ve yöneticilerin yıllar içinde oluşturdukları düzenin sona erdiğini söyledi:‘İBB’nin elinden alınan varlıkların sayısı artıyor’Çağatay, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminden çıkarılan yapı ve alanları sıralayarak sürecin uzun zamandır devam ettiğini belirtti:‘Belediyenin elinde ne varsa alıyorlar’İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik uygulamaları eleştiren Çağatay, belediyenin yönetim yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:‘Belediyenin elinde artık hiçbir şey kalmadı’Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve varlıklarının giderek azaltıldığını savunarak sözlerini şöyle tamamladı:

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2026

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), vakıflar genel müdürlüğü, yerebatan sarnıcı