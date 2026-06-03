https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/aile-butcesinin-yuzde-70i-temel-ihtiyaclara-gidiyor-1106232146.html
Aile bütçesinin yüzde 70’i temel ihtiyaçlara gidiyor
Aile bütçesinin yüzde 70’i temel ihtiyaçlara gidiyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, TÜİK’in 2025 Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarının Türkiye’de yoksullaşmanın derinleştiğini ortaya koyduğunu söyledi. Doğan... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T18:57+0300
2026-06-03T18:57+0300
2026-06-03T18:57+0300
ankara'dan haber ver
radyo
ekonomi
tüi̇k
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105317517_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a48824cbf06fbd8eb6d737c594d1ccd5.png
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında Türkiye’de çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası raporlarda Türkiye’nin çalışanlar açısından en kötü koşullara sahip ülkeler arasında gösterildiğini belirten Doğan, TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarının da gelirlerin giderek daha büyük bölümünün temel ihtiyaçlara harcandığını ortaya koyduğunu söyledi.‘Dar gelirlinin bütçesinde eğitim ve sağlığa yer kalmıyor’TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarını değerlendiren Doğan, aile bütçelerinde konut, gıda ve ulaşım harcamalarının ağırlığının arttığını belirtti. Özellikle dar gelirli kesimlerde bu üç kalemin gelirin büyük bölümünü tükettiğini ifade eden Doğan, eğitim ve sağlık harcamalarına ayrılan payın ise oldukça düşük seviyelerde kaldığını vurguladı:‘Türkiye çalışma koşullarında en kötü 10 ülke arasında’Doğan, uluslararası raporlara göre Türkiye’nin çalışma ve yaşam koşulları açısından dünyanın en kötü ülkeleri arasında yer aldığını belirtti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105317517_240:0:1440:900_1920x0_80_0_0_3c5792d502109efaa97f7bad622374ac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
radyo, ekonomi, tüi̇k, türkiye
radyo, ekonomi, tüi̇k, türkiye
Aile bütçesinin yüzde 70’i temel ihtiyaçlara gidiyor
Gazeteci Zülfikar Doğan, TÜİK’in 2025 Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarının Türkiye’de yoksullaşmanın derinleştiğini ortaya koyduğunu söyledi. Doğan, özellikle dar gelirli ailelerin gelirlerinin büyük bölümünü barınma, gıda ve ulaşıma harcadığını; eğitim ve sağlık için ise çok sınırlı pay ayırabildiğini belirtti.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Ankara’dan Haber Var programında Türkiye’de çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası raporlarda Türkiye’nin çalışanlar açısından en kötü koşullara sahip ülkeler arasında gösterildiğini belirten Doğan, TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarının da gelirlerin giderek daha büyük bölümünün temel ihtiyaçlara harcandığını ortaya koyduğunu söyledi.
‘Dar gelirlinin bütçesinde eğitim ve sağlığa yer kalmıyor’
TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarını değerlendiren Doğan, aile bütçelerinde konut, gıda ve ulaşım harcamalarının ağırlığının arttığını belirtti. Özellikle dar gelirli kesimlerde bu üç kalemin gelirin büyük bölümünü tükettiğini ifade eden Doğan, eğitim ve sağlık harcamalarına ayrılan payın ise oldukça düşük seviyelerde kaldığını vurguladı:
“Türkiye İstatistik Kurumu her yıl Türkiye’de gelirlerin aileler tarafından nasıl harcandığını ortaya koyan araştırmayı yapıyor. 2025 yılına ilişkin yürütülen Hane Halkı Bütçe Araştırması sonuçları da açıklandı. 2025 yılındaki tablonun 2024’e kıyasla daha da kötüleştiğini ortaya koyuyor. Örneğin hanelerin harcamaları içerisinde konut ve kira giderleri 2024 yılında yüzde 26’yken geçen yıl yüzde 29’u aşmış. Ulaştırma harcamaları hane halklarının harcamaları içerisinde yüzde 20’nin üzerinde pay alıyor. Gıda ise yüzde 17,3 paya sahip. Bu üçünü topladığımız zaman yüzde 70’e yaklaşıyor. Bir aile düşünün; aylık gelirinin yüzde 70’ini sadece kira, konut, beslenme ve ulaşıma harcıyor. Kalan yüzde 30’la da bir ay boyunca hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Böyle bir tablonun sürdürülebilir olmadığı çok açık. Kaldı ki bu ortalama gelir seviyesine sahip bir aile için ortaya koyulan tablo. Dar gelirli aileler için ise tablo daha da kötüleşiyor.
TÜİK rakamları ile baktığımızda düşük gelir grubundaki aileler için konut ve kira giderlerinin harcamalar içindeki payı yüzde 38,7. Gıda harcamalarının payı yüzde 29,2. Ulaştırma harcamaları da yüzde 9 civarında. Dar gelirli aileler için bu üç kalem aylık gelirin neredeyse yüzde 80-85’ini götürüyor. Geriye kalan yüzde 10-15’lik gelir ile de bu aileler bir ay boyunca geçinmeye çalışıyorlar. Burada asıl acı olan ise bütçeden eğitime ve sağlığa ayrılan pay. Sağlığa sadece yüzde 2,2’lik pay ayrılabiliyor; eğitime ise 1,8’lik bir pay ayrılabiliyor. Dolayısıyla özellikle çocuk işçi sayısındaki artışı da dikkate aldığımızda pek çok aile çocuğunu eğitimden koparmak zorunda kalıyor. Sağlık harcamalarını çok zorunlu olmadıkça yapmamaya çalışıyor. TÜİK’in resmi rakamları böyle bir tablo ortaya koyuyor. Bu da Türkiye’de yoksullaşmanın yaygınlaştığını bize gösteriyor.”
‘Türkiye çalışma koşullarında en kötü 10 ülke arasında’
Doğan, uluslararası raporlara göre Türkiye’nin çalışma ve yaşam koşulları açısından dünyanın en kötü ülkeleri arasında yer aldığını belirtti:
“Uluslararası İşçi Konfederasyonları Birliği tarafından açıklanan son güncel raporlarda Türkiye’nin çalışma koşullarının, işçilerin yaşam koşullarının en kötü olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldığı görüldü. Türkiye ile birlikte ilk 10 sırada yer alan çalışma koşulları açısından emek sömürüsü, istismar, ücret, sosyal yardımlar vb. konularda en kötü koşullara sahip çalışanların istihdam edildiği ülkeler arasında Bangladeş, Myanmar gibi Güneydoğu Asya ülkeleri; çok sayıda Afrika ülkesi ve Kolombiya, Meksika gibi bazı Güney Amerika ülkeleri de yer alıyor. Ne yazık ki Türkiye de bu listede ilk 10 arasında.”