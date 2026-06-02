Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
TFF’nin Dünya Kupası kararı: Ücretsiz ağırlama olmayacak
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Dünya Kupası’nda ücretsiz ağırlama... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T11:42+0300
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası için ücretsiz misafir ağırlama uygulamasına son verme kararı spor kamuoyunda gündem oldu. Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında kararı değerlendirerek, geçmiş turnuvalarda yapılan tartışmalı harcamaları hatırlattı ve uygulamanın kamu kaynaklarının daha doğru kullanılması açısından yerinde bir adım olduğunu söyledi.Özgan, şöyle konuştu:
11:42 02.06.2026
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Dünya Kupası’nda ücretsiz ağırlama olmayacağı açıklaması oldu. Özgan, kararın doğru bir karar olduğunu vurguladı.
Özgan, şöyle konuştu:
“Dün Kuzey Makedonya ile A Milli Takımımız arasında bir hazırlık karşılaşması oynandı. Yapılan yorumlara bakınca takımın futbol oynama isteğinin oldukça üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Dünya Kupası 11 Haziran’da başlayacak. 19 Temmuz’a kadar devam edecek. Tarihin en uzun dünya kupalarından biri olacak. Kanada, Amerika ve Meksika ev sahipliği yapıyor. İlk kez 48 takım katılıyor. Ülkemizin rakipleri ABD, Avusturya ve Paraguay. Burada önemli olan bir gelişme, TFF’den yapılan bir açıklama. Dünya Kupası’nda ücretsiz ağırlama olmayacağı söylendi. Bu kez doğru bir adım atıldı. Turnuvaya katılmak isteyen kulüp başkanları için kişi başı 15 bin dolar, eşli katılım için ise 24 bin dolarlık bir ücret belirlendi. Mehmet Büyükekşi döneminde Euro 2024 için yapılan ağırlama harcamaları çok tartışmaya neden olmuştu. TFF’nin yüzlerce kişiyi dünya ya da Avrupa kupalarına gönderiyor olması çok tartışılıyordu. Hacıosmanoğlu, eski yönetimi eleştirirken 4 milyon euronun misafir ağırlama masrafı olduğunu söylemişti. Sadece konaklama için bu para harcanmış, kimin parası nereye harcanıyor? Bir zahmet oralara da davetli olarak gitmesinler. Ülkemizdeki futbol yönetiminin buna ihtiyacı bile yok. Yetimhanelerdeki çocuklar götürülebilir, altyapılarda başarılı olan çocuklar götürülebilir. Bu harcamaları kolaylıkla yapabilecek kişilerin götürülmesi zaten rahatsız ediciydi. Bu kararın son derece doğru bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten hak edenler gitsinler veya parasını ödeyerek gitmek isteyenler istedikleri gibi gidip izleyebilirler.”
