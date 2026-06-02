TFF’nin Dünya Kupası kararı: Ücretsiz ağırlama olmayacak

“Dün Kuzey Makedonya ile A Milli Takımımız arasında bir hazırlık karşılaşması oynandı. Yapılan yorumlara bakınca takımın futbol oynama isteğinin oldukça üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Dünya Kupası 11 Haziran’da başlayacak. 19 Temmuz’a kadar devam edecek. Tarihin en uzun dünya kupalarından biri olacak. Kanada, Amerika ve Meksika ev sahipliği yapıyor. İlk kez 48 takım katılıyor. Ülkemizin rakipleri ABD, Avusturya ve Paraguay. Burada önemli olan bir gelişme, TFF’den yapılan bir açıklama. Dünya Kupası’nda ücretsiz ağırlama olmayacağı söylendi. Bu kez doğru bir adım atıldı. Turnuvaya katılmak isteyen kulüp başkanları için kişi başı 15 bin dolar, eşli katılım için ise 24 bin dolarlık bir ücret belirlendi. Mehmet Büyükekşi döneminde Euro 2024 için yapılan ağırlama harcamaları çok tartışmaya neden olmuştu. TFF’nin yüzlerce kişiyi dünya ya da Avrupa kupalarına gönderiyor olması çok tartışılıyordu. Hacıosmanoğlu, eski yönetimi eleştirirken 4 milyon euronun misafir ağırlama masrafı olduğunu söylemişti. Sadece konaklama için bu para harcanmış, kimin parası nereye harcanıyor? Bir zahmet oralara da davetli olarak gitmesinler. Ülkemizdeki futbol yönetiminin buna ihtiyacı bile yok. Yetimhanelerdeki çocuklar götürülebilir, altyapılarda başarılı olan çocuklar götürülebilir. Bu harcamaları kolaylıkla yapabilecek kişilerin götürülmesi zaten rahatsız ediciydi. Bu kararın son derece doğru bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten hak edenler gitsinler veya parasını ödeyerek gitmek isteyenler istedikleri gibi gidip izleyebilirler.”