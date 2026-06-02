https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mustafa-adiguzel-su-anki-tabloda-imza-toplamanin-anlami-yok--1106198116.html

Mustafa Adıgüzel: Şu anki tabloda imza toplamanın anlamı yok

Mustafa Adıgüzel: Şu anki tabloda imza toplamanın anlamı yok

Sputnik Türkiye

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda yaptığı açıklamalarda kurultay çağrısına neden imza vermediğini açıkladı. Adıgüzel... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T18:01+0300

2026-06-02T18:01+0300

2026-06-02T18:01+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

özgür özel

mustafa adıgüzel

kemal kılıçdaroğlu

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. CHP’deki kurultay çağrısına ilişkin açıklamalarda bulunan Adıgüzel, imza vermeme sebebini “İmza vermemin sonuç alacak bir girişim olmadığını bildiğim için bu fiiliyata katkı yapmak istemedim” ifadeleriyle açıkladı.Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun atanmadığını göreve iade edildiğini belirten Adıgüzel, “Siyasette sorumluluk makamında olan insanlar yaptıkları eylemleri sonuç almak veya mesaj vermek üzere yaparlar. Şu anki genel başkanın tedbirle göreve iadesi yapıldığı için şu an imza toplamanın, parti meclisinde karar almanın bir anlamı yok. Kılıçdaroğlu’nun da tedbir kararı kalkana kadar kurultaya götürme yetkisi yok. Bunun bir sonuç alacak girişim olmadığını bile bile fiiliyata katkı yapmak istemedim. Amaçları sorun çözmek değil. Bu sorunu kendi içimizde çözebilirdik. Bu parti hepimizin partisi. Bu kontrolsüz hareketlerden, tribüne oynayan hareketlerden bir şeyler kazanmak istiyor olabilirler ancak bu partiye zarar veriyor” dedi.“Esas mesele partiyi enfeksiyondan arındırmak”“Mesele bir genel başkan meselesi değil” diyen Adıgüzel, bir taraf olmadığını vurgulayarak “Ahlaksızlığın konuşulduğu bir ortamda partiyi bundan ayırmak istiyoruz. Birtakım iddialara konu olan insanların parti ile ilişkilerinin gözden geçirilmesi lazım. Ancak bu mesele kişilerin genel başkanlığı üzerinden tartışılıyor ve bu bilerek yapılıyor. 196 İstanbul delegesi tedbirli, 163 delege dosyalarda ve bunun 40’tan fazlası tutuklu, 20 küsürü ise AKP’ye geçmiş. Bu kurultay satın alınmaya çalışıldı. Bu yol tıkanmasaydı CHP, daha fazla para verenin elinde kalacağı bir süreci yaşardı” diye konuştu.Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki sorunları çözme konusunda hazır olduğunu kaydeden Adıgüzel, “Esas mesele partiyi enfeksiyondan arındırmak. Özgür Özel ve ekibinin bunu yapmaya niyeti yok. Ben herhangi birinin tarafında değilim. Ben ahlakın, vicdanın ve yolsuzlukları soruşturup gereken cezayı verecek olan tarafım. Bunu Özgür Özel yapacaksa onun yanındayım. Kemal Bey çıktığı bu yolda bunu yapmazsa da onun karşısındayım.Yurttaşlarımız mutlak butlana giden süreçte birini suçlayacaksa doğrudan kurultayı kirleten kişileri suçlamalılar. Burada bir atama yok göreve iade var” dedi.Kılıçdaroğlu’nun butlan kararını kabul etmediği tabloda CHP’nin ‘ortada kalacağını’ öne süren Adıgüzel, önümüzdeki seçimlere hazırlanılması gerektiğini vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, özgür özel, mustafa adıgüzel, kemal kılıçdaroğlu, chp