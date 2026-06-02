Hukukçu tek tek anlattı: MASAK delegeyi inceleyebilir mi?

2000'li yılların başına doğru, aslında başlarında vize başlarında oradan konsolosluklara yapılırdı. Ama bundaki HSBC ve İngiltere Konsolosluğu'na yönelik saldırılardan sonra aslında konsolosluklar daha çok aracı hizmetlerle, aracı şirketlerle çalışmaya başladı.Nasıl bir garabetli sistem ki aslında VFS normal bir aracı kurum. Ama burada Türkiye'deki operasyonlarına yürürken başka bir, onlar her ne kadar paşaron dese de bir iş ortağı var. Sistemde bu randevu krizinin olduğu dönemde, bu şeyin altındaki yeni aracı kurumlar, yeni aracı kişiler oluştu bu sebeple.Yani kare borsu düşmesi sebebiyle vize randevularının. Yani artık aracı sistemin aracısının aracısı oluşmuş vaziyette. Ama benim de görüştüğüm başka aracı kişiler 300 Euro civarında ve turist vizisi alamayacağınız durumda o ülkeye nasıl başka türlü giriş yapabilirsiniz, onun yollarını size teşvik eden bir sistem kurmuşlar aslına bakarsanız.Yani bu paraları verdikten sonra bir randevu alabiliyorsunuz ve o randevuda da vize başvurunuzu yaparken yine bir şekilde vize ücreti ödüyorsunuz. Ve de bunun yanında oraya gittiğiniz zaman, vize başvuru merkezine gittiğiniz zaman bir çıplak alacaksınız mesela ya da bir fotokopi çekeceksiniz. Bu ücretlerin de bunlara ilişkin ücretlerin de her ülkenin vize işlemine göre değişiklik gösteriyor bunun ücretleri.Kimi zaman kağıt başı nesli 20 lira alıyorlar dediğiniz saatte gitmek istiyorsanız bir işte premium launch şeyi var ve bu tabii en yüksek şeyden satılıyor. Bildiğim kadarıyla geçen yılda kadar 3000 liralık bir şeyi vardı. Yani aslına bakarsanız her yaşaması bir rant kapısı haline dönmüş bir sistemden bahsediyorum.Tabii buradan anladığımız şu ki yani ortada bütün biraz önce anlattığım bu vize süreçlerinin doğurduğu çok büyük bir rant var. Bu rantın paylaşılmasında bir kavga bir tartışma çıkıyor belli ki. Gateway ve VFSI arasındaki bu ayrışmadan aslında bunu anlıyoruz.