Ali Çağatay: Trump savaşı bitirdiğini söylüyor ama Lübnan’daki saldırılar sürüyor
İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut: Yapay zekayı kullanmayı bilmeyenlerin işi riskte
Abone ol
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Donald Trump’ın İran savaşıyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Trump’ın İsrail ve Hizbullah ile görüştüğünü ve silahların susacağını söylediğini aktaran Çağatay, buna rağmen Lübnan’da saldırıların devam ettiğine dikkat çekti.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Donald Trump’ın İran savaşı ve Lübnan’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Trump’ın hem İsrail hem de Hizbullah tarafıyla görüşerek çatışmaların sona erdirilmesi için girişimlerde bulunduğunu söylediğini aktaran Çağatay, sahadaki gelişmelerin ise farklı bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.
‘Trump, önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz diyor’
Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı paylaşımı değerlendiren Çağatay, ABD Başkanı'nın savaşın sona ermesi yönünde mesajlar verdiğini belirterek şöyle konuştu:
“Donald Trump, ‘önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varabiliriz’ dedi. İran savaşıyla ilgili Truth Social’da şöyle bir paylaşımda bulundu. Trump, bugün “Benjamin Netanyahu ile görüştüm ve ondan Lübnan’ın Beyrut kentine büyük bir baskın düzenlememesini rica ettim. Askerlerini geri çevirdi, teşekkürler Bibi dedim. Ayrıca Hizbullah liderlerinin temsilcileriyle de görüştüm. İsrail’e ve İsrail askerlerine ateş etmeyi sonlandırmalarını kabul ettiler. Aynı şekilde İsrail de onlara ateş etmeyi bırakacak” dedi. Bakalım bu süreç ne kadar sürecek. Umarım sonsuza kadar sürer diyor.”
‘Trump bir yandan savaşı bitirdiğini söylüyor’
Trump’ın açıklamalarında çatışmaların sona erdiği yönünde bir hava oluşturduğunu belirten Çağatay, sahadaki gelişmelerin ise bununla örtüşmediğini söyledi:
‘’Trump bir yandan savaşı bitirdiğini söylüyor. Hem Hizbullah’la görüştüğünü hem İsrail’le görüştüğünü ve artık silahlara veda zamanının geldiğini ifade ediyor. Fakat bir yandan da Lübnan’daki saldırılar sürüyor. Biliyorsunuz Lübnan’da, 1285 yılındaki Haçlı Seferleri sırasında İslam bayrağının ve sancağının çekildiği kaleyi İsrail işgal altına aldı ve kendi bayrağını çekti. İsrail şu anda bu bölgeyi yönetiyor.”
‘Güney Lübnan’daki saldırılarda siviller de hayatını kaybetti’
Lübnan’daki operasyonların devam ettiğini belirten Çağatay, son saldırılarda can kayıpları yaşandığını söyledi:
“İsrail ordusu Güney Lübnan’a dün de bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda insan hayatını kaybetti. Kayıp sayısı 4 olarak bildiriliyor ama atılan füzeler nedeniyle bunun yalnızca 4 kişiyle sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Gelen bilgiler çok net olmadığı için şu an 4 kişi olarak ifade ediliyor.”
‘İsrail hükümeti içinde de görüş ayrılığı var’
İsrail yönetimi içerisinde de çatışmaların sürdürülüp sürdürülmemesi konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu söyleyen Çağatay, sözlerini şöyle tamamladı:
“İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump’a hayır deme zamanının geldiğini söyledi. Bakın, Benjamin Netanyahu ile konuşuyor. Benjamin Netanyahu, ‘silahları bırakacağız’ diyor ama Savunma Bakanı diyor ki hayır, devam edeceğiz. Dolayısıyla bir tarafta savaşın sona erdiğine ilişkin açıklamalar var, diğer tarafta ise sahada devam eden operasyonlar ve İsrail hükümeti içerisindeki görüş ayrılıkları bulunuyor.”