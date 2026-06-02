Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
‘ABD-İran arasında ateşkes sağlansa da süreç savaşa evrilecektir’
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa dair değerlendirmelerde bulunan Adem Kılıç, "Dünya Kupası, İsrail ve ABD'deki...
14:00 02.06.2026
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa dair değerlendirmelerde bulunan Adem Kılıç, “Dünya Kupası, İsrail ve ABD’deki seçimler ve NATO Zirvesi dolayısıyla bir ateşkes sağlanabilir ancak süreç yeniden savaşa evrilecektir” dedi.
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
ABD ile İsrail arasındaki müzakerelerin sonuçlanamayacağını belirten Kılıç, şunları söyledi:
“Zenginleştirilmiş uranyum, nükleer faaliyet ve İran destekli gruplar konusunda anlaşamadılar. Her iki taraf da taleplerinden geri adım atmıyor. Dolayısıyla uzlaşma ihtimalini görmüyorum. Cenevre görüşmelerinden beri masada aynı talepler var ve kimse geri adım atmıyor. Hürmüz Boğazı konusunda anlaşamayan iki ülkenin diğer konularda da anlaşması çok olası görünmüyor. İran, Hürmüz’ü kapattığında ne kadar güçlü olduğunu gördü.”

‘Ateşkes sağlansa bile süreç yeniden savaşa evrilecektir’

Savaşın İsrail boyutunun göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Kılıç şöyle konuştu:
“ABD’nin İran’a saldırmasının asıl sebebi sözde İsrail’in güvenliği. Netanyahu ekim ayında bir seçime gidecek. İsrail halkı da savaştan bıkmış durumda. Netanyahu’nun güvenoyunun yüzde 20’lerin altına indiğine dair anketler var. Ekim’den sonra seçimler için Netanyahu’nun karşısına ciddi bir rakip çıkacak. Netanyahu da o tarihe kadar saldırganlığına devam edecek. Dünya Kupası, NATO zirvesi ve seçim dolayısıyla geçici bir anlaşma olabileceğini ama sonunda yine de uzlaşamayacaklarını düşünüyorum. Süreç yeniden savaşa evrilecektir. Bu sırada Çin’in de bu savaşa dahil olacağını düşünmüyorum. ABD, İran savaşı sırasında güvenlik şemsiyesi altındaki Köfrez ülkelerini savunmadı. Çin o yüzden bu ülkelerle ilişkilerini geliştiriyor. Çin, kendi ürünlerini bu ülkelere satmak ve orada yeni bir pakt oluşturmak isteyecektir.”
