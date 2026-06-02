‘ABD-İran arasında ateşkes sağlansa da süreç savaşa evrilecektir’

“ABD’nin İran’a saldırmasının asıl sebebi sözde İsrail’in güvenliği. Netanyahu ekim ayında bir seçime gidecek. İsrail halkı da savaştan bıkmış durumda. Netanyahu’nun güvenoyunun yüzde 20’lerin altına indiğine dair anketler var. Ekim’den sonra seçimler için Netanyahu’nun karşısına ciddi bir rakip çıkacak. Netanyahu da o tarihe kadar saldırganlığına devam edecek. Dünya Kupası, NATO zirvesi ve seçim dolayısıyla geçici bir anlaşma olabileceğini ama sonunda yine de uzlaşamayacaklarını düşünüyorum. Süreç yeniden savaşa evrilecektir. Bu sırada Çin’in de bu savaşa dahil olacağını düşünmüyorum. ABD, İran savaşı sırasında güvenlik şemsiyesi altındaki Köfrez ülkelerini savunmadı. Çin o yüzden bu ülkelerle ilişkilerini geliştiriyor. Çin, kendi ürünlerini bu ülkelere satmak ve orada yeni bir pakt oluşturmak isteyecektir.”