2026 yılı hububat alım fiyatları belirlendi

Sputnik Türkiye

2026-06-02T09:21+0300

Hububat alım ve satış fiyatlarını belirledi.Hububat hasadı, yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmiş olup, hali hazırda belli bölgelerde başladı.Hasadını yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 21 Mayıs 2026'dan itibaren üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandı.2026 yılı TMO Hububat Alım Fiyatları (ikinci grup ürünler için) ton başına;Bakanlıkça, üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 lira (ülke ortalama verimi dikkate alınarak) ton başına ise toplam 3 bin 14 TL destek ödemesi yapılacak.Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline toplamda TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacak.TMO hububat satışlarına 1 Ekim itibariyle başlayacak olup, satış fiyatları, ikinci grup makarnalık buğday için 18 bin 500 lira/ton, ikinci grup ekmeklik buğday için 18 bin 500 lira/ton, ikinci grup arpa için 14 bin lira/ton olarak belirlendi.

