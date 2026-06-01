Serhat Ayan sordu: Yapay zekaya Vatikan ile ahlaki onay mı veriliyor?

“Papa bu aralar çok fazla yapay zekaya girmeye ve demeçler vermeye başladı. Vatikan ve Papa Antropik ile yapay zeka ittifakı içine giriyor. Papa 14. Leo yapay zekanın insanlık için yarattığı riskleri sert biçimde ele alıyor. Papa, Yapay Zeka'nın işleri ortadan kaldırması, savaşı hızlandırması, sorumluluğu bulanıklaştırması ve çevreye zarar vermesi gibi tehlikelere dikkat çekiyor. Evet çekmesi de lazım zaten. Hepimiz bunu söylüyoruz. Bunun yanında Antropik'in kurucularından Chris Olah'ın yanında bulunmasına dikkatleri çekmiş. Yani bu açıklamaları yaparken yanında Antropic'in kurucusu var. Diyor ki, Yapay Zeka patlamasının merkezindeki bir şirket, bu patlamanın zararları eleştirilirken Katolik Kilisesi'yle niye yan yana? Acaba yapıcı bir diyalog mu kuruyorlar? Ya evet biz bunu yapıyoruz ama yapmamamız lazım falan mı diyorlar? Yoksa mesela Papa'nın ahlaki otoritesini kendi güvenli ve sorumlu yapay zeka markasını güçlendirmek için mi kullanıyor? Yani Vatikan'a bir aklama aracı olarak mı kullanıyor? İşte burada analistler, uzmanlar ikiye bölünmüş durumda ve çok temkinli konuşuyorlar. Hani şudur, bu değildir falan demiyorlar ama bir anda bu yaklaşımın o Vatikan’ın imaj temizleme operasyonuna dönüşebileceği söyleniyor. Yani Antropic Papa bile bizimle konuşuyor deyip rakiplerinden daha ahlaklı olduğunu ortaya koyuyor.”