Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
Serhat Ayan sordu: Yapay zekaya Vatikan ile ahlaki onay mı veriliyor?
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, Vatikan’ın yapay zeka ile ittifakı oldu. Ayan, konuyu ‘Yapay zekaya... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, Vatikan’ın yapay zeka ile ittifakı oldu. Ayan, konuyu ‘Yapay zekaya Vatikan yıkama yağlaması’ ifadeleriyle değerlendirdi.
Son dönemde yapay zekânın toplumsal etkileri konusunda daha sık açıklamalar yapan Vatikan’ın, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerle kurduğu temaslar dikkat çekerken, söz konusu görüşmelerin amacı ve sonuçları farklı yorumlara neden oluyor. Bir yanda teknoloji devleriyle diyalog kurarak etik sınırların belirlenmesine katkı sunmaya çalışan bir Vatikan profili çizilirken, diğer yanda bu temasların yapay zekâ şirketlerine meşruiyet ve güvenilirlik kazandıran bir “itibar desteği” işlevi görebileceği yönündeki eleştiriler öne çıkıyor. Gazeteci Serhat Ayan da Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeni Şeyler Rehberi programında, Vatikan ile yapay zekâ şirketi Anthropic arasındaki yakınlaşmayı bu çerçevede değerlendirerek, süreci “yapay zekâya Vatikan yıkama yağlaması” olarak nitelendirdi.
Ayan, şöyle konuştu:
“Papa bu aralar çok fazla yapay zekaya girmeye ve demeçler vermeye başladı. Vatikan ve Papa Antropik ile yapay zeka ittifakı içine giriyor. Papa 14. Leo yapay zekanın insanlık için yarattığı riskleri sert biçimde ele alıyor. Papa, Yapay Zeka'nın işleri ortadan kaldırması, savaşı hızlandırması, sorumluluğu bulanıklaştırması ve çevreye zarar vermesi gibi tehlikelere dikkat çekiyor. Evet çekmesi de lazım zaten. Hepimiz bunu söylüyoruz. Bunun yanında Antropik'in kurucularından Chris Olah'ın yanında bulunmasına dikkatleri çekmiş. Yani bu açıklamaları yaparken yanında Antropic'in kurucusu var. Diyor ki, Yapay Zeka patlamasının merkezindeki bir şirket, bu patlamanın zararları eleştirilirken Katolik Kilisesi'yle niye yan yana? Acaba yapıcı bir diyalog mu kuruyorlar? Ya evet biz bunu yapıyoruz ama yapmamamız lazım falan mı diyorlar? Yoksa mesela Papa'nın ahlaki otoritesini kendi güvenli ve sorumlu yapay zeka markasını güçlendirmek için mi kullanıyor? Yani Vatikan'a bir aklama aracı olarak mı kullanıyor? İşte burada analistler, uzmanlar ikiye bölünmüş durumda ve çok temkinli konuşuyorlar. Hani şudur, bu değildir falan demiyorlar ama bir anda bu yaklaşımın o Vatikan’ın imaj temizleme operasyonuna dönüşebileceği söyleniyor. Yani Antropic Papa bile bizimle konuşuyor deyip rakiplerinden daha ahlaklı olduğunu ortaya koyuyor.”
