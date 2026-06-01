Mustafa Balbay: Kemal bey gizli tanık mı diye düşünmeden edemedim
14:14 01.06.2026 (güncellendi: 14:24 01.06.2026)
yeri ve zamanı
Abone ol
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, gazeteci Mustafa Balbay oldu. Balbay, mutlak butlan kararı sonrası CHP içinde yaşananların son durumunu değerlendirdi.
Gazeteci Mustafa Balbay, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında CHP’de mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Parti tabanında ciddi bir öfke biriktiğini söyleyen Balbay, CHP’de örgüt, belediyeler, Meclis grubu ve genel merkez yönetimi açısından Özgür Özel’in güçlü konumunu koruduğunu belirtirken, sürecin uzun süredir planlandığını ve partiye yönelik operasyonların farklı yöntemlerle sürdürüldüğünü öne sürdü.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Balbay, şöyle konuştu:
“Güvenpark’ta insanların öfkesi tarif edilir gibi değildi. Hain Kemal sloganları atılıyordu, beni yanımdaki kişi dürtüp ‘Sayın Balbay sen niye bağırmıyorsun? En bağırılacak slogan bu’ dedi. Sıradan bir öfke değildi bu. Güvenpark’ta bir öfke denizinin içinden geçtim. Oradan Anıtkabir’e yüründü, yürümekte zorlanan insanlar bile yürüdü. Özgür Özel sabaha kadar burada kalın dese kalırlardı. Hem ne olacak beklentisi hem de öfke vardı. Bunun nereye evrileceğini değil ben kimse kestiremez. Bu öfke başka bir yere evrilebilir. Şu anda CHP’nin oturduğu dört ayak var. Meclis’teki gücü, belediyelerdeki gücü, il başkanlıklarındaki gücü ve genel merkez yönetimindeki gücü. Bu dördünde de Özgür Özel güçlü. Kemal bey genel başkan ama parti meclisini toplayamıyor. Her an değişebilecek bir karar da var. Mazbata Özgür Özel’de, mühür Kılıçdaroğlu’nda. Her iki tarafa troller yerleştirilip düşmanlık gerçekleştirilebilir. Kemal bey parti meclisine müdahale edemeyecek gibi görünüyor. Ona çok yakın olduğu bilinen kişiler çekildiler ama kamuoyuna söylemek istemiyorlar. Bugünkü duruma çok önceden hazırlanılmış, planlanmış. Belki de Türkiye ile ilgili olacakları konuştular. Çok planlanmış bir yapının şu anda CHP’deki ucunu konuşuyoruz.”
‘CHP’ye yönelik bir soykırım girişimi var’
“Bülent Kuşoğlu’nun iki gün önce söyledikleriyle son röportajı çok örtüşmüyor. Ortak akıl aramanın yanıtını gördüm Kuşoğlu’nda. Kuşoğlu devleti bilen bir kişi. Genel olarak siyaset de bilen bir kişi ve ekonomi de bilen bir kişi. Kuşoğlu bu siyasetin sadece CHP’nin içiyle ilgili bir durum olmadığını görüyor. CHP’ye yönelik operasyonlarda yolsuzluk söylemine ikna edemediler. Bu tutmayınca casus dediler buna kendi medyaları da inanmadı. Şimdi de diyorlar ki gizli FETÖ’cüler var. Kemal bey çok ağır bir alana girdi. Bilmediğimiz şeyleri arttırdı. Ben de kemal bey de gizli tanık mı diye düşünmeden edemedim. FETÖ öyle bir şey ki onuncu yılında şöyle bir bakayım dedim pek çok konu çok sıcak. Yolsuzluklar tutmadı, buradan bir yükleme yapılmaya çalışılıyor gibi. CHP’ye yönelik bir soykırım girişimi var. Mustafa Kemal saraya kafa tutarak mücadele verdi, ama Kemal bey çanak tutuyor.”