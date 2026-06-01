Mustafa Balbay: Kemal bey gizli tanık mı diye düşünmeden edemedim

“Güvenpark’ta insanların öfkesi tarif edilir gibi değildi. Hain Kemal sloganları atılıyordu, beni yanımdaki kişi dürtüp ‘Sayın Balbay sen niye bağırmıyorsun? En bağırılacak slogan bu’ dedi. Sıradan bir öfke değildi bu. Güvenpark’ta bir öfke denizinin içinden geçtim. Oradan Anıtkabir’e yüründü, yürümekte zorlanan insanlar bile yürüdü. Özgür Özel sabaha kadar burada kalın dese kalırlardı. Hem ne olacak beklentisi hem de öfke vardı. Bunun nereye evrileceğini değil ben kimse kestiremez. Bu öfke başka bir yere evrilebilir. Şu anda CHP’nin oturduğu dört ayak var. Meclis’teki gücü, belediyelerdeki gücü, il başkanlıklarındaki gücü ve genel merkez yönetimindeki gücü. Bu dördünde de Özgür Özel güçlü. Kemal bey genel başkan ama parti meclisini toplayamıyor. Her an değişebilecek bir karar da var. Mazbata Özgür Özel’de, mühür Kılıçdaroğlu’nda. Her iki tarafa troller yerleştirilip düşmanlık gerçekleştirilebilir. Kemal bey parti meclisine müdahale edemeyecek gibi görünüyor. Ona çok yakın olduğu bilinen kişiler çekildiler ama kamuoyuna söylemek istemiyorlar. Bugünkü duruma çok önceden hazırlanılmış, planlanmış. Belki de Türkiye ile ilgili olacakları konuştular. Çok planlanmış bir yapının şu anda CHP’deki ucunu konuşuyoruz.”