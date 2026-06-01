‘Kamu kurumlarına görev zararı nedeniyle 4 ayda 670 milyar lira kaynak aktarıldı’

“Ocak ve Nisan ayları arasındaki 4 aylık dönemde özellikle kamu kurumlarının görev zararlarında 670 milyar lira bir kaynak aktarılmış. 2026 bütçesi içinde öngörülen görev zararı ödeneği 1 trilyon 908 milyar lira. Dolayısıyla Ocak-Nisan döneminde kamu kurumlarının zararlarını kapatmak için hazineden aktarılacak kaynağın 4’te 1’i kullanılmış. Bu zarar hepimizin cebinden çıkıyor; ödediğimiz vergilerden, attığımız her adımda, aldığımız her nefeste ödediğimiz dolaylı vergilerden, hazineye ve bütçeye aktarılan paralardan karşılanıyor. Dolayısıyla kamu kurumlarının akılcı ve iyi yönetilmesi, böylesine büyük zararlar etmemesi sağlanmak zorunda. Aksi takdirde eksik hizmet aldığımız gibi bu zararları karşılamakla bir anlamda yükümlü kılınıyoruz. Görev zararı nedeniyle en çok kaynak aktarılan kurumların başında Türkiye Varlık Fonu çatısı altındaki elektrik üretim anonim şirketi, BOTAŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri ve özellikle de kamu bankaları geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na 4 ayda hazineden 458 milyar lira aktarılmış. Bir yandan emekliler, memurlar, çalışanlar hastaneye gittiklerinde, ilaç aldıklarında katılım ve katkı adı altında paylar ödüyorlar. Ama bu bile yetmediği için SGK’nın zararını, açığını karşılamak amacıyla hazineden para aktarılmış. Yüksek faiz nedeniyle banka karları 2’ye, 3’e katlanmış; finans sektörü yüzde 3 buçuk büyümüş. Ama Ocak-Nisan döneminde görev zararı olarak Ziraat Bankası’na ve Halk Bank’a toplam 90 milyar liraya yakın bir kaynak aktarılmış. Ziraat Bankası’na 61,1 milyar lira; Halk Bank’a 23 milyar lira aktarılmış. Kamu bankalarına görev zararı olarak milyarlarca lira kaynak aktarılmış durumda.”