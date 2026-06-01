Kaçak maç yayını yapan SelçukSports'a operasyon: MİT ve Emniyet ortak çalıştı

Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlenen "Selçuksports" isimli sitenin yöneticisi Selçuk... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T17:09+0300

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlenen “Selçuksports” isimli sitenin yöneticisi Selçuk Yılmaz yakalandı. Operasyonda MİT ve Emniyet ortak çalıştı. Kaçak yayın yaptığı ve bahis sitelerine yönlendirdiği tespit edildi Sabah'ın haberine göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında, Türkiye Süper Ligi maçlarını yasa dışı yollarla yayınladığı belirlenen bir internet sitesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında erişmesi gereken Süper Lig karşılaşmalarının, "Selçuksport" isimli internet sitesi üzerinden kaçak yayın yoluyla izleyicilere sunulduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu siteye kaçak maç yayını izlemek amacıyla giriş yapan kullanıcıların, yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği ve bu sitelere teşvik edici paylaşımlarla karşılaştığı belirlendi.Sitenin yönetiminde olduğu belirlenen Selçuk Yılmaz Denizli'de gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'a sevk edileceği belirlendi.

