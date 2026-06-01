Bürokrat ve memurlar günde 71 milyon TL harcadı
Sputnik Türkiye
Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden aktarım yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, bürokrat ve memurların gezilerine yılın ilk dört ayında 8 milyar 554... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T15:49+0300
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 2026’nın ilk dört ayında bürokrat ve memurların yaptığı harcamalara ilişkin konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilerden aktarımlar yapan Aslan, yılın ilk dört ayında bürokrat ve memurların gezilerine 8 milyar 554 milyon TL harcandığını söyledi.Kamuda çalışan memur, müfettiş ve bürokratların resmi görevlendirmelerindeki ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerini kapsayan veriler hakkında konuşan Aslan, 2026’nın ocak ile mart ayları arasında bu kalemlere 5 milyar 440 milyon TL harcandığını kaydetti.“Aslan payı yurt içinde”“Nisan ayının eklenmesiyle bu miktar 8 milyar 554 milyon lira oldu” diyen Aslan, “Harcamalardaki aslan payı yurt içindeki denetim, saha görevleri ve resmi organizasyonlar için harcanan yol parası. Yurt dışında ise zirve, dış temsilcilikler ve yurt dışı seyahatlerinde. Ayda 2 milyar liradan fazla yol parası demek bu. Günde 71 milyon liranın yolda harcandığı anlamına geliyor. Saatte üç milyon lira, dakikada ise 50 bin lira yapıyor” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıllarla kıyas yapan Aslan, “Bu 4 aylık harcama, 2019 yılının tamamında harcanan 2,2 milyar TL’lik yolluk giderinin yaklaşık 4 katına denk geliyor” diye konuştu.
