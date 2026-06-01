Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/burokrat-ve-memurlar-gunde-71-milyon-tl-harcadi-1106168077.html
Bürokrat ve memurlar günde 71 milyon TL harcadı
Bürokrat ve memurlar günde 71 milyon TL harcadı
Sputnik Türkiye
Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden aktarım yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, bürokrat ve memurların gezilerine yılın ilk dört ayında 8 milyar 554... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T15:49+0300
2026-06-01T15:49+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 2026’nın ilk dört ayında bürokrat ve memurların yaptığı harcamalara ilişkin konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilerden aktarımlar yapan Aslan, yılın ilk dört ayında bürokrat ve memurların gezilerine 8 milyar 554 milyon TL harcandığını söyledi.Kamuda çalışan memur, müfettiş ve bürokratların resmi görevlendirmelerindeki ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerini kapsayan veriler hakkında konuşan Aslan, 2026’nın ocak ile mart ayları arasında bu kalemlere 5 milyar 440 milyon TL harcandığını kaydetti.“Aslan payı yurt içinde”“Nisan ayının eklenmesiyle bu miktar 8 milyar 554 milyon lira oldu” diyen Aslan, “Harcamalardaki aslan payı yurt içindeki denetim, saha görevleri ve resmi organizasyonlar için harcanan yol parası. Yurt dışında ise zirve, dış temsilcilikler ve yurt dışı seyahatlerinde. Ayda 2 milyar liradan fazla yol parası demek bu. Günde 71 milyon liranın yolda harcandığı anlamına geliyor. Saatte üç milyon lira, dakikada ise 50 bin lira yapıyor” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıllarla kıyas yapan Aslan, “Bu 4 aylık harcama, 2019 yılının tamamında harcanan 2,2 milyar TL’lik yolluk giderinin yaklaşık 4 katına denk geliyor” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, tl
radyo sputnik, radyo, radyo, tl

Bürokrat ve memurlar günde 71 milyon TL harcadı

15:49 01.06.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden aktarım yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, bürokrat ve memurların gezilerine yılın ilk dört ayında 8 milyar 554 milyon TL harcandığını söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 2026’nın ilk dört ayında bürokrat ve memurların yaptığı harcamalara ilişkin konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilerden aktarımlar yapan Aslan, yılın ilk dört ayında bürokrat ve memurların gezilerine 8 milyar 554 milyon TL harcandığını söyledi.
Kamuda çalışan memur, müfettiş ve bürokratların resmi görevlendirmelerindeki ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerini kapsayan veriler hakkında konuşan Aslan, 2026’nın ocak ile mart ayları arasında bu kalemlere 5 milyar 440 milyon TL harcandığını kaydetti.

“Aslan payı yurt içinde”

“Nisan ayının eklenmesiyle bu miktar 8 milyar 554 milyon lira oldu” diyen Aslan, “Harcamalardaki aslan payı yurt içindeki denetim, saha görevleri ve resmi organizasyonlar için harcanan yol parası. Yurt dışında ise zirve, dış temsilcilikler ve yurt dışı seyahatlerinde. Ayda 2 milyar liradan fazla yol parası demek bu. Günde 71 milyon liranın yolda harcandığı anlamına geliyor. Saatte üç milyon lira, dakikada ise 50 bin lira yapıyor” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıllarla kıyas yapan Aslan, “Bu 4 aylık harcama, 2019 yılının tamamında harcanan 2,2 milyar TL’lik yolluk giderinin yaklaşık 4 katına denk geliyor” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала