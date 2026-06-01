https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/burokrat-ve-memurlar-gunde-71-milyon-tl-harcadi-1106168077.html

Bürokrat ve memurlar günde 71 milyon TL harcadı

Bürokrat ve memurlar günde 71 milyon TL harcadı

Sputnik Türkiye

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden aktarım yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, bürokrat ve memurların gezilerine yılın ilk dört ayında 8 milyar 554... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T15:49+0300

2026-06-01T15:49+0300

2026-06-01T15:49+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

tl

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 2026’nın ilk dört ayında bürokrat ve memurların yaptığı harcamalara ilişkin konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilerden aktarımlar yapan Aslan, yılın ilk dört ayında bürokrat ve memurların gezilerine 8 milyar 554 milyon TL harcandığını söyledi.Kamuda çalışan memur, müfettiş ve bürokratların resmi görevlendirmelerindeki ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerini kapsayan veriler hakkında konuşan Aslan, 2026’nın ocak ile mart ayları arasında bu kalemlere 5 milyar 440 milyon TL harcandığını kaydetti.“Aslan payı yurt içinde”“Nisan ayının eklenmesiyle bu miktar 8 milyar 554 milyon lira oldu” diyen Aslan, “Harcamalardaki aslan payı yurt içindeki denetim, saha görevleri ve resmi organizasyonlar için harcanan yol parası. Yurt dışında ise zirve, dış temsilcilikler ve yurt dışı seyahatlerinde. Ayda 2 milyar liradan fazla yol parası demek bu. Günde 71 milyon liranın yolda harcandığı anlamına geliyor. Saatte üç milyon lira, dakikada ise 50 bin lira yapıyor” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıllarla kıyas yapan Aslan, “Bu 4 aylık harcama, 2019 yılının tamamında harcanan 2,2 milyar TL’lik yolluk giderinin yaklaşık 4 katına denk geliyor” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, tl