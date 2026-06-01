https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/avrupa-birliginden-yeni-goc-plani-sinir-disi-merkezleri-ab-disina-tasinabilir-1106169368.html
Avrupa Birliği'nden yeni göç planı: Sınır dışı merkezleri AB dışına taşınabilir
Avrupa Birliği'nden yeni göç planı: Sınır dışı merkezleri AB dışına taşınabilir
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, göç politikalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. AB dışındaki ülkelerde sınır dışı merkezleri kurulmasına izin verecek düzenleme... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T16:52+0300
2026-06-01T16:52+0300
2026-06-01T16:52+0300
dünya
avrupa
almanya
ab
avrupa birliği
göç
mülteci
sınırdışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106169024_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_713f8dee3977b25b5391b6fc31bc999e.jpg
Avrupa Birliği, düzensiz göçle mücadelede şimdiye kadarki en kapsamlı adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Üzerinde uzlaşılması beklenen yeni düzenleme, sınır dışı süreçlerini hızlandırırken AB dışındaki ülkelerde kurulacak geri gönderme merkezlerinin de önünü açıyor.Yeni kurallar, Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan kişilerin daha hızlı şekilde sınır dışı edilmesini hedefliyor. Düzenleme, son yıllarda göç konusundaki siyasi baskının artmasıyla birlikte AB'nin yaklaşımındaki değişimi de gözler önüne seriyor.Geri gönderme merkezleri geliyorYeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, göçmenlerin AB dışındaki ülkelerde kurulacak geri gönderme merkezlerine gönderilebilmesi.Mevcut sistemde göçmenler genellikle yalnızca kendi ülkelerine veya bağlantılarının bulunduğu ülkelere gönderilebiliyordu. Yeni modelde ise bu şart büyük ölçüde ortadan kalkıyor.Yasa üzerinde çalışan isimlerden İsveçli siyasetçi Charlie Weimers, süreci "Sınır dışı dönemi başladı" sözleriyle değerlendirdi.İtalya'nın Arnavutluk'ta yürüttüğü benzer uygulama tartışmaları sürerken, Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan'ın da olası ortak ülkeler üzerinde çalıştığı aktarıldı.Gözaltı süreleri uzatılacakDüzenleme yalnızca geri gönderme merkezleriyle sınırlı değil. Yeni kurallarla birlikte düzensiz göçmenler için azami gözaltı süresi altı aydan iki yıla çıkarılabilecek.Güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen kişiler için daha uzun süreli uygulamaların önü açılırken, giriş yasaklarının da sertleştirilmesi planlanıyor. Çoğu durumda beş yıl olan giriş yasağının on yıla çıkarılması, bazı kişiler için ise ömür boyu uygulanabilmesi öngörülüyor.İnsan hakları tartışması büyüyorDüzenleme, insan hakları kuruluşlarının sert eleştirilerine de neden oldu. 250'den fazla sivil toplum kuruluşunun yasaya karşı çıktığı bildirildi.Irksal Adalet İçin Equinox Girişimi Direktörü Sarah Chander, "AB, şimdiye kadar görülmemiş şekilde denizaşırı hapishaneleri, ırksal profillemeyi ve çocuk gözaltılarını meşrulaştırıyor" ifadelerini kullandı.Eleştirmenler, yeni sistemin göç akışlarını azaltma konusunda beklenen etkiyi yaratmayabileceğini savunurken, destekleyenler ise sınır dışı kararlarının daha etkin uygulanacağını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/almanyada-goc-dengesi-degisiyor-istatistikler-aciklandi-1106158444.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106169024_60:0:965:679_1920x0_80_0_0_f4db4dac90ac71ff64d7e97f3b189743.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, almanya, ab, avrupa birliği, göç, mülteci, sınırdışı
avrupa, almanya, ab, avrupa birliği, göç, mülteci, sınırdışı
Avrupa Birliği'nden yeni göç planı: Sınır dışı merkezleri AB dışına taşınabilir
Avrupa Birliği, göç politikalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. AB dışındaki ülkelerde sınır dışı merkezleri kurulmasına izin verecek düzenleme, gözaltı sürelerinden giriş yasaklarına kadar birçok alanda sert değişiklikler içeriyor.
Avrupa Birliği, düzensiz göçle mücadelede şimdiye kadarki en kapsamlı adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Üzerinde uzlaşılması beklenen yeni düzenleme, sınır dışı süreçlerini hızlandırırken AB dışındaki ülkelerde kurulacak geri gönderme merkezlerinin de önünü açıyor.
Yeni kurallar, Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan kişilerin daha hızlı şekilde sınır dışı edilmesini hedefliyor. Düzenleme, son yıllarda göç konusundaki siyasi baskının artmasıyla birlikte AB'nin yaklaşımındaki değişimi de gözler önüne seriyor.
Geri gönderme merkezleri geliyor
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, göçmenlerin AB dışındaki ülkelerde kurulacak geri gönderme merkezlerine gönderilebilmesi.
Mevcut sistemde göçmenler genellikle yalnızca kendi ülkelerine veya bağlantılarının bulunduğu ülkelere gönderilebiliyordu. Yeni modelde ise bu şart büyük ölçüde ortadan kalkıyor.
Yasa üzerinde çalışan isimlerden İsveçli siyasetçi Charlie Weimers, süreci "Sınır dışı dönemi başladı" sözleriyle değerlendirdi.
İtalya'nın Arnavutluk'ta yürüttüğü benzer uygulama tartışmaları sürerken, Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan'ın da olası ortak ülkeler üzerinde çalıştığı aktarıldı.
Gözaltı süreleri uzatılacak
Düzenleme yalnızca geri gönderme merkezleriyle sınırlı değil. Yeni kurallarla birlikte düzensiz göçmenler için azami gözaltı süresi altı aydan iki yıla çıkarılabilecek.
Güvenlik riski taşıdığı değerlendirilen kişiler için daha uzun süreli uygulamaların önü açılırken, giriş yasaklarının da sertleştirilmesi planlanıyor. Çoğu durumda beş yıl olan giriş yasağının on yıla çıkarılması, bazı kişiler için ise ömür boyu uygulanabilmesi öngörülüyor.
İnsan hakları tartışması büyüyor
Düzenleme, insan hakları kuruluşlarının sert eleştirilerine de neden oldu. 250'den fazla sivil toplum kuruluşunun yasaya karşı çıktığı bildirildi.
Irksal Adalet İçin Equinox Girişimi Direktörü Sarah Chander, "AB, şimdiye kadar görülmemiş şekilde denizaşırı hapishaneleri, ırksal profillemeyi ve çocuk gözaltılarını meşrulaştırıyor" ifadelerini kullandı.
Eleştirmenler, yeni sistemin göç akışlarını azaltma konusunda beklenen etkiyi yaratmayabileceğini savunurken, destekleyenler ise sınır dışı kararlarının daha etkin uygulanacağını belirtiyor.