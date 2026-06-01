8 ayda 15 yurt dışı gezisi: Diyanet İşleri Başkanı'nın seyahat trafiği

“Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, göreve geldiği 8 ay içinde toplam 15 yurt dışı gezisi yaptı. Baş döndüren bir serüveni var ve neredeyse koltuğuna hemen hemen hiç oturamadı. Yani 8 ayda 15 yurt dışı gezisi yaptı. Her bir gezinin de 3-4 gün sürdüğünü varsaydığınızda yurt dışı seyahatlerinin sayısı 15. Eylül 2025’te Safi Arpaguş, kamuoyunda Diyanet’in çok tartışılır hale gelmemesi için yapılması gerekenleri anlattı. Dedi ki; çok fazla görünür olmayalım, yani low profile gidelim, kendimizi çok öne çıkarmayalım. Low profile gidelim deyince içeride görünmez oldu fakat dışarıda çok fazla görünmeye başladı. Bu bir tercih meselesi. Dışarıda görününce görünmez olduğunuzu düşünüyorsunuz. Böylece fazla görünür olmama ilkesini ihlal etti ama içeride kendi çizgisini korudu.”