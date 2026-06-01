8 ayda 15 yurt dışı gezisi: Diyanet İşleri Başkanı'nın seyahat trafiği
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un göreve geldikten sonraki yurt dışı temaslarını değerlendirdi. Arpaguş’un yaklaşık 8 aylık görev süresinde 15 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Çağatay, Diyanet’in seyahat harcamaları ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili eleştirilerde bulundu.
‘8 ayda 15 yurt dışı gezisi yaptı’
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un göreve geldiği günden bu yana yoğun bir seyahat programı yürüttüğünü belirten Çağatay şöyle konuştu:
“Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, göreve geldiği 8 ay içinde toplam 15 yurt dışı gezisi yaptı. Baş döndüren bir serüveni var ve neredeyse koltuğuna hemen hemen hiç oturamadı. Yani 8 ayda 15 yurt dışı gezisi yaptı. Her bir gezinin de 3-4 gün sürdüğünü varsaydığınızda yurt dışı seyahatlerinin sayısı 15. Eylül 2025’te Safi Arpaguş, kamuoyunda Diyanet’in çok tartışılır hale gelmemesi için yapılması gerekenleri anlattı. Dedi ki; çok fazla görünür olmayalım, yani low profile gidelim, kendimizi çok öne çıkarmayalım. Low profile gidelim deyince içeride görünmez oldu fakat dışarıda çok fazla görünmeye başladı. Bu bir tercih meselesi. Dışarıda görününce görünmez olduğunuzu düşünüyorsunuz. Böylece fazla görünür olmama ilkesini ihlal etti ama içeride kendi çizgisini korudu.”
‘Haziran ayında Türkiye’ye dönmesi bekleniyor’
Arpaguş’un kısa süre içerisinde çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Çağatay, seyahat programına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Mesela önce Bulgaristan’a gitti. Suudi Arabistan’a birkaç kez gitti. Almanya’ya, Belçika’ya, Fransa’ya gitti. Fransa’nın ardından Azerbaycan’a gitti. Hemen arkasından yeniden Suudi Arabistan’a gitti. Döndü, yarı yolda Kosova’ya gitti. Hemen arkasından Makedonya’ya gitti. Trakya’ya, İskeçe’ye gitti ve oraları gezdi.Bakanlık kaynakları Safi Arpaguş’un Haziran ayının ilk haftasında Türkiye’ye döneceğini bildirdi. Haziran ayına girdik ve Safi Arpaguş’u bekliyoruz. Umarız döner diye düşünüyoruz.”
‘Suudi Arabistan seyahatlerinin masrafı hac gelirlerinden karşılanıyor’
Diyanet heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerinde harcırah uygulaması bulunduğunu söyleyen Çağatay, bu ziyaretlerin maliyetine dikkat çekti:
‘’Diyanet’in seyahatlerine katılan kişilere ve görevlilere, görevli olarak katıldıkları ziyaretler için günlük olarak dolar kuru üzerinden harcırah ödenir ve bu iyi bir harcırahtır . Suudi Arabistan seyahatlerindeki harcırahlar ise nereden karşılanır? Hacılardan yapılan kesintilerden karşılanır. Yani hac ücretlerinden elde edilen gelirlerden karşılanır.” Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir turizm organizasyon şirketi vardır biliyorsunuz ve Türkiye’nin en büyük turizm acentalarından biridir. Bugünkü TÜRSAB çatısı altındaki en büyük seyahat acentalarından biridir. Büyük kârlar elde ediliyor. Bu büyük kârların önemli bir bölümü de Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın Suudi Arabistan topraklarına vasıl olması halinde masraflarını karşılıyor. Diğer seyahatlerinde ise dolar kuru üzerinden ne kadar ödendiğini bilmiyorum ama çok yüklü ödemeler yapılıyor.”
‘Bir ülkede enflasyon kendiliğinden olmaz’
Arpaguş’un seyahat temposunu eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile karşılaştıran Çağatay, kamu harcamalarıyla enflasyon arasındaki ilişkiye de dikkat çekti:
“Dolayısıyla Ali Erbaş’ı burada milletle yad etmiyoruz elbette ama şu anda Ali Erbaş’ı solda sıfır bıraktı. Safi Arpaguş, Ali Erbaş’ın yaptıklarının 10 katını yapıyor. Bunu hatırlarsanız Milton Friedman, meşhur Chicago Okulu’nun kurucusu ve ultra liberal bir ekonomistti. Der ki; bir ülkede enflasyon kendiliğinden olmaz. Bir ülkede enflasyon olabilmesi için kamunun harcamalarının savurganca yapılması gerekir. Eğer kamu savurganca harcamalar yapıyorsa o ülkede enflasyon olur.”
‘Kamunun yaptığı harcamalar bize enflasyon olarak dönebilir’
Çağatay, yurt dışı ziyaretlerinin kalabalık heyetlerle gerçekleştirildiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“İşte Safi Arpaguş 8 ayda 15 yurt dışı seyahatine gitmemiş olsaydı... Tabi bu seyahatleri tek başına yapmıyor. Aşçısı, kahyası, manavı, bakkalı, koruması, şusu busu onlarla birlikte gidiyor. Cuma namazına bile 150 arabayla gidiyorlardı. Bu arada hakkını teslim etmek lazım. Safi Arpaguş Türkiye’de çok fazla bulunmadığı için cuma namazlarını yurt dışında eda ediyor. Kaç araçla gittiğini bilmiyoruz ama Ali Erbaş’ın konvoyları en az 150-200 araçtan oluşuyordu. Bu da kamudan yapılan harcamaların bize enflasyon olarak dönmesi anlamına gelebilir.”