‘12'den sonra Antalya'da devlet biziz‘ paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T20:57+0300
20:56 01.06.2026 (güncellendi: 20:57 01.06.2026)
Antalya'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" ifadesinin paylaşıldığı video içeriğine yönelik soruşturma başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda paylaşımı yapan kişinin 17 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. ,,
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.