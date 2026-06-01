Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/12den-sonra-antalyada-devlet-biziz-paylasimi-yapan-supheli-gozaltina-alindi-1106175147.html
‘12'den sonra Antalya'da devlet biziz‘ paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı
‘12'den sonra Antalya'da devlet biziz‘ paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Antalya'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T20:56+0300
2026-06-01T20:57+0300
türki̇ye
türkiye
antalya
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106174990_0:618:1200:1293_1920x0_80_0_0_d03e14fa94c52787677a2d343ced7947.jpg
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" ifadesinin paylaşıldığı video içeriğine yönelik soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda paylaşımı yapan kişinin 17 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. ,,"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/istanbul-bassavciligindan-chp-kurultayi-icin-kapsamli-inceleme-1106173670.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106174990_0:505:1200:1405_1920x0_80_0_0_46d2439a199726f4477ac4d66c393ce7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, antalya, cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, antalya, cumhuriyet başsavcılığı

‘12'den sonra Antalya'da devlet biziz‘ paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı

20:56 01.06.2026 (güncellendi: 20:57 01.06.2026)
© AA / İl Emniyet MüdürlüğüAntalya'da sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
© AA / İl Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
Antalya'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" ifadesinin paylaşıldığı video içeriğine yönelik soruşturma başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda paylaşımı yapan kişinin 17 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. ,,
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı’nın birinci günü gerçekleştirilen Genel Başkanlık seçimininde oy kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
POLİTİKA
İstanbul Başsavcılığı’ndan CHP Kurultayı için kapsamlı inceleme
19:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала