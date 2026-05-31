https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/otomobil-reklamina-863-milyon-lira-ceza-kesildi-iddiasina-bakanliktan-aciklama-1106142935.html
'Otomobil reklamına 863 milyon lira ceza kesildi' iddiasına bakanlıktan açıklama
'Otomobil reklamına 863 milyon lira ceza kesildi' iddiasına bakanlıktan açıklama
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, bir otomotiv firmasına 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı şeklinde medyada yer alan iddialara yanıt verdi. Söz konusu cezanın 863... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T19:52+0300
2026-05-31T19:52+0300
2026-05-31T19:52+0300
ticaret bakanlığı
reklam kurulu
türki̇ye
reklam
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104199/42/1041994296_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1c4c21b5ab35fb3c0e99ff0314b6951c.jpg
Ticaret Bakanlığı'ndan, Reklam Kurulu kararlarına ilişkin bir açıklama yapılarak 863 milyon lira ceza iddialarına yönelik değerlendirmede bulunuldu. Bir otomotiv firmasına 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada şunlar ifade edildi:Açıklamada, Kurulca uygulanabilecek idari para cezalarının reklamın yayınlandığı mecraya göre değiştiği belirtilerek, 2026 yılı için en üst limit miktarlarının şu şekilde olduğu bildirildi:Açıklamada, alınan durdurma kararına uyulmaması halinde para cezalarının tekrar edebileceği aktarıldı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104199/42/1041994296_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_a20ce4b536cc9692a27341734c8c108b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, reklam kurulu, reklam, ceza
ticaret bakanlığı, reklam kurulu, reklam, ceza
'Otomobil reklamına 863 milyon lira ceza kesildi' iddiasına bakanlıktan açıklama
Ticaret Bakanlığı, bir otomotiv firmasına 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı şeklinde medyada yer alan iddialara yanıt verdi. Söz konusu cezanın 863 bin lira olduğu belirtilen açıklamada Reklam Kurulu'nun 2026 için belirlediği üst limitlere yönelik bilgilendirme yapıldı.
Ticaret Bakanlığı'ndan, Reklam Kurulu kararlarına ilişkin bir açıklama yapılarak 863 milyon lira ceza iddialarına yönelik değerlendirmede bulunuldu.
Bir otomotiv firmasına 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada şunlar ifade edildi:
Reklam Kurulu'nun 9 Nisan tarihli toplantısında, bir araç modeline ilişkin tanıtımlarda yer alan bazı teknik donanım bilgilerinin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine, ilgili firmaya 863 bin 580 lira idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmıştır. Dolayısıyla, bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan ve söz konusu firmaya 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönündeki kaynağı belirsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Açıklamada, Kurulca uygulanabilecek idari para cezalarının reklamın yayınlandığı mecraya göre değiştiği belirtilerek, 2026 yılı için en üst limit miktarlarının şu şekilde olduğu bildirildi:
Televizyon reklamlarında 31 milyon 808 bin 530 lira
,
İnternet reklamlarında 8 milyon 635 bin 800 lira,
Afiş, açık hava ilanı ve benzeri mecralarda ise 863 bin 580 lira
Açıklamada, alınan durdurma kararına uyulmaması halinde para cezalarının tekrar edebileceği aktarıldı.