İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram dönüşü trafik uyarısı: 'Önceliğimiz ceza değil tedbir'
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, trafik güvenliğinde... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
10:42 30.05.2026
© AA / Zafer GöderDönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor
Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, trafik güvenliğinde önceliklerinin ceza değil tedbir ve vatandaşların huzur içinde sevdiklerine kavuşması olduğunu ifade etti.
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculuklarının başlamasıyla birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.
“Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz” başlığıyla yayımlanan mesajında Çiftçi, trafik güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Çiftçi, güvenlik anlayışlarının merkezinde ceza uygulamak değil, vatandaşların sevdiklerine güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Çiftçi paylaşımında, “Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır. Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz.” ifadelerini kullandı.

'Tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başında'

Trafikteki en büyük hedeflerinin can kayıplarının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Çiftçi, şu açıklamayı yaptı:
“Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz, gece gündüz görev başındadır.”

'Önceliğimiz ceza değil tedbir'

Devletin vatandaşını korumayı esas aldığını ifade eden Çiftçi, trafik güvenliğine ilişkin yaklaşımı şu sözlerle anlattı:
“Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır.”
