Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili arabulucularla temas halindeyiz
Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili arabulucu ülkelerle temas halinde olduklarını bildirdi. 30.05.2026, Sputnik Türkiye
21:46 30.05.2026
Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili arabulucu ülkelerle temas halinde olduklarını bildirdi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının süreçleriyle ilgili makul ve kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşmak için arabulucularla iletişime devam ettiklerini belirtti.
İsrail'in Gazze Şeridi’nin yüzde 70’ini kontrol altına alma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına ilişkin açıklamalarıyla ateşkes anlaşmasını baltaladığına dikkati çeken Kasım, 'İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ihlallerin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığını' ifade etti.
Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planının geriye kalanını uygulamak için arabulucu ülkelerin İsrail ihlallerini durduracak kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.
Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin Hamas'ın makul yaklaşımlar sergilediğini açıkça ortaya koyduğunu, ancak İsrail'in tüm bu çabaları baltaladığını ifade eden Kasım, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov’u 'tüm konuları tek bir meseleye bağlayarak görüşmeleri sekteye uğratmakla' suçladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin yüzde 60’ını işgal altında tuttuğunu belirterek, bu oranı yüzde 70’e çıkarma talimatı verdiğini açıklamıştı.
Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 929 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 811 kişi yaralandı.
İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmıştı. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 bin 938 Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı.
Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olduğu belirtiliyor.
