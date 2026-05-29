Lukaşenko’dan Macron’a: Avrupa’da barışçı diyalogun ‘lokomotifi’ ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa lideri Emmanuel Macron’u Avrupa’da barışçı diyalogu ilerletmeye çağırdığını ve kendisini Minsk’e davet... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T17:50+0300
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kısa süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Fransız liderden Avrupa’da barışçı diyalogun lokomotifi olmasını istediğini söyledi.Belarus ajansı BelTA’ya göre Lukaşenko, görüşmede Macron’a hitaben, “Sen aksakalsın, artık kımıldamaya başla. Bugün Avrupa’da, bu işin başlıca aktörü ve motorusun denebilir. Ermenistan’a gittin, şimdi de Moskova’ya ya da Minsk’e gelip bizimle konuşman lazım. Bu meseleyi ancak yüz yüze görüşmelerde çözebiliriz” ifadelerini kullandı.
