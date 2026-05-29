https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/lukasenkodan-macrona-avrupada-barisci-diyalogun-lokomotifi-ol-1106109838.html

Lukaşenko’dan Macron’a: Avrupa’da barışçı diyalogun ‘lokomotifi’ ol

Lukaşenko’dan Macron’a: Avrupa’da barışçı diyalogun ‘lokomotifi’ ol

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa lideri Emmanuel Macron’u Avrupa’da barışçı diyalogu ilerletmeye çağırdığını ve kendisini Minsk’e davet... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T17:50+0300

2026-05-29T17:50+0300

2026-05-29T17:50+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

belarus

fransa

emmanuel macron

avrupa

diyalog

ermenistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088136211_0:0:1211:682_1920x0_80_0_0_9a7912a64b15f9ee5d3aeb47b20fc73c.png

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kısa süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Fransız liderden Avrupa’da barışçı diyalogun lokomotifi olmasını istediğini söyledi.Belarus ajansı BelTA’ya göre Lukaşenko, görüşmede Macron’a hitaben, “Sen aksakalsın, artık kımıldamaya başla. Bugün Avrupa’da, bu işin başlıca aktörü ve motorusun denebilir. Ermenistan’a gittin, şimdi de Moskova’ya ya da Minsk’e gelip bizimle konuşman lazım. Bu meseleyi ancak yüz yüze görüşmelerde çözebiliriz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/fico-macron-ab-liderligi-yapabilecek-tek-isim-1105787135.html

belarus

fransa

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr lukaşenko, belarus, fransa, emmanuel macron, avrupa, diyalog, ermenistan