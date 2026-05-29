Kanada Başbakanı Carney’den ABD’ye 'yeni ortaklık' çağrısı
Kanada Başbakanı Mark Carney, küresel ticaret düzeninde “kopuş” yaşandığını belirterek ABD ile yeni bir ekonomik ortaklık kurulması çağrısı yaptı. Carney... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, New York’ta yaptığı konuşmada ABD ile “yeni bir ortaklık” kurulması çağrısında bulundu. Carney, küresel ticaret düzeninin büyük bir dönüşümden geçtiğini belirterek Kanada ile yakın iş birliğinin ABD ekonomisini de güçlendireceğini söyledi.New York Ekonomi Kulübü’nde konuşan Carney, özellikle alüminyum, otomotiv ve kritik mineraller gibi sektörlerde Kanada ile iş birliğinin iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük yapma” sloganına atıfta bulunan Carney, Kanada’nın bu hedefe katkı sağlayabilecek önemli bir ortak olduğunu dile getirdi.ABD ile Kanada arasında devam eden ticaret gerilimine rağmen Carney, Kanada’nın önümüzdeki 10 yılda diğer pazarlara yaptığı ihracatı iki katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Son bir yılda ekonomi ve güvenlik alanlarında 20’den fazla anlaşma imzalandığını belirtti.Carney’nin konuşması sırasında ABD’li ticaret yetkilileri ile Meksikalı yetkililerin, ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden yapılandırılması konusunda Mexico City’de görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Görüşmelere Kanada’nın dahil edilmediği aktarıldı.Trump’ın Kanada’nın “ABD’nin 51’inci eyaleti olması” yönündeki açıklamalarına da değinen Carney, iki ülke arasındaki bazı bağların “düzeltilmesi gereken zayıflıklar” yarattığını savundu. ABD’nin ticaret politikasında köklü değişiklikler yaptığını belirten Carney, Washington yönetiminin gümrük vergilerini Büyük Buhran döneminden bu yana görülmeyen seviyelere çıkardığını söyledi.Ocak ayında İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmayı hatırlatan Carney, büyük güçlerle aşırı entegrasyonun “istismar edilebilecek kırılganlıklar” oluşturduğunu ifade etti. Orta ölçekli ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Kanada Başbakanı, “Masada yoksanız menüdesiniz” değerlendirmesinde bulundu.Carney ayrıca Kanada’nın, ABD merkezli üreticilere olan bağımlılığı azaltmak amacıyla İsveç’ten yeni bir askeri uçak filosu satın alma planını açıkladığını da hatırlattı.
