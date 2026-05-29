https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/bmden-netanyahuya-gazzenin-yuzde-100u-filistin-halkina-ait-olmalidir-1106111873.html
BM'den, Netanyahu’ya: Gazze’nin yüzde 100’ü Filistin halkına ait olmalıdır
BM'den, Netanyahu’ya: Gazze’nin yüzde 100’ü Filistin halkına ait olmalıdır
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanları yüzde 70'e çıkaracakları" açıklamasına tepki gösterdi. Detaylar haberde...
2026-05-29T20:04+0300
2026-05-29T20:04+0300
2026-05-29T20:04+0300
dünya
bm
benyamin netanyahu
gazze
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104420766_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_71991578e95a06d1ee843dccf8c4f137.jpg
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.Dujarric, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze üzerindeki kontrolünü yüzde 70'e kadar genişletmeyi planladığını açıkça söyledi. Bu, etnik temizlik ve katliamlara yol açabilecek çok ciddi bir gelişme. Genel Sekreterin (Antonio Guterres) buna tepkisi nedir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.‘Geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz’BM Sözcüsü, "Gazze'nin yüzde 100'ü Filistin halkına ait olmalıdır, bizim görmek istediğimiz budur. İsrail'e sözde sarı hattan işgal güçlerini geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu konudaki tutumumuz bu şekilde olmaya devam edecektir" dedi.İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/netanyahu-israil-ordusuna-gazzede-isgal-ettikleri-alanlari-yuzde-70e-cikarma-talimati-verdigini-1106090769.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104420766_82:0:993:683_1920x0_80_0_0_87c86ca91c2b44d7162e9263742a8762.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bm, benyamin netanyahu, gazze, haberler
bm, benyamin netanyahu, gazze, haberler
BM'den, Netanyahu’ya: Gazze’nin yüzde 100’ü Filistin halkına ait olmalıdır
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanları yüzde 70'e çıkaracakları" açıklamasına tepki gösterdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Dujarric, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze üzerindeki kontrolünü yüzde 70'e kadar genişletmeyi planladığını açıkça söyledi. Bu, etnik temizlik ve katliamlara yol açabilecek çok ciddi bir gelişme. Genel Sekreterin (Antonio Guterres) buna tepkisi nedir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.
‘Geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz’
BM Sözcüsü, "Gazze'nin yüzde 100'ü Filistin halkına ait olmalıdır, bizim görmek istediğimiz budur. İsrail'e sözde sarı hattan işgal güçlerini geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu konudaki tutumumuz bu şekilde olmaya devam edecektir" dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.