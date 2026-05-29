Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/bmden-netanyahuya-gazzenin-yuzde-100u-filistin-halkina-ait-olmalidir-1106111873.html
BM'den, Netanyahu’ya: Gazze’nin yüzde 100’ü Filistin halkına ait olmalıdır
BM'den, Netanyahu’ya: Gazze’nin yüzde 100’ü Filistin halkına ait olmalıdır
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanları yüzde 70'e çıkaracakları" açıklamasına tepki gösterdi. Detaylar haberde...
2026-05-29T20:04+0300
2026-05-29T20:04+0300
dünya
bm
benyamin netanyahu
gazze
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104420766_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_71991578e95a06d1ee843dccf8c4f137.jpg
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.Dujarric, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze üzerindeki kontrolünü yüzde 70'e kadar genişletmeyi planladığını açıkça söyledi. Bu, etnik temizlik ve katliamlara yol açabilecek çok ciddi bir gelişme. Genel Sekreterin (Antonio Guterres) buna tepkisi nedir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.‘Geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz’BM Sözcüsü, "Gazze'nin yüzde 100'ü Filistin halkına ait olmalıdır, bizim görmek istediğimiz budur. İsrail'e sözde sarı hattan işgal güçlerini geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu konudaki tutumumuz bu şekilde olmaya devam edecektir" dedi.İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/netanyahu-israil-ordusuna-gazzede-isgal-ettikleri-alanlari-yuzde-70e-cikarma-talimati-verdigini-1106090769.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104420766_82:0:993:683_1920x0_80_0_0_87c86ca91c2b44d7162e9263742a8762.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bm, benyamin netanyahu, gazze, haberler
bm, benyamin netanyahu, gazze, haberler

BM'den, Netanyahu’ya: Gazze’nin yüzde 100’ü Filistin halkına ait olmalıdır

20:04 29.05.2026
© Ronen ZvulunBenjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
© Ronen Zvulun
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanları yüzde 70'e çıkaracakları" açıklamasına tepki gösterdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Dujarric, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze üzerindeki kontrolünü yüzde 70'e kadar genişletmeyi planladığını açıkça söyledi. Bu, etnik temizlik ve katliamlara yol açabilecek çok ciddi bir gelişme. Genel Sekreterin (Antonio Guterres) buna tepkisi nedir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

‘Geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz’

BM Sözcüsü, "Gazze'nin yüzde 100'ü Filistin halkına ait olmalıdır, bizim görmek istediğimiz budur. İsrail'e sözde sarı hattan işgal güçlerini geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu konudaki tutumumuz bu şekilde olmaya devam edecektir" dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
DÜNYA
Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze'de işgal ettikleri alanları yüzde 70'e çıkarma talimatı verdiğini açıkladı
Dün, 18:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала