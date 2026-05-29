12 bin yıllık Karahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Karahantepe Ören Yeri'nde yürütülen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenlemesi... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T12:04+0300

İnsanlık tarihinin başlangıcına dair önemli bilgiler sunan Göbeklitepe'den de eski olduğu düşünülen yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen Karahantepe için Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma projesini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Miras" vizyonu doğrultusunda Karahantepe'de alanın korunması ve bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.Proje kapsamında alanda 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Arkeolojik buluntuların korunması ve kazı faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla üst örtü (koruma çatısı) uygulaması da devam ediyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürece katkı sunanlara teşekkür etti.Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyorKarahantepe'deki çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işi için süreç 2024 yılında başladı. Aynı yılın ekim ayında ihalesi ve sözleşmesi yapılan projenin uygulama çalışmaları sürüyor.Tamamlanma aşamasına gelen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerinin 2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyor.Bölgedeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında yürütülüyor.

