Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/12-bin-yillik-karahantepenin-korunmasi-icin-calismalar-basladi-1106100516.html
12 bin yıllık Karahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı
12 bin yıllık Karahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Karahantepe Ören Yeri'nde yürütülen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenlemesi... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T12:04+0300
2026-05-29T12:04+0300
türki̇ye
karahantepe
kültür ve turizm bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106100683_0:737:1200:1412_1920x0_80_0_0_dcf7746c3159cfe39a6f2066999c4e4d.jpg
İnsanlık tarihinin başlangıcına dair önemli bilgiler sunan Göbeklitepe'den de eski olduğu düşünülen yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen Karahantepe için Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma projesini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Miras" vizyonu doğrultusunda Karahantepe'de alanın korunması ve bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.Proje kapsamında alanda 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Arkeolojik buluntuların korunması ve kazı faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla üst örtü (koruma çatısı) uygulaması da devam ediyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürece katkı sunanlara teşekkür etti.Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyorKarahantepe'deki çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işi için süreç 2024 yılında başladı. Aynı yılın ekim ayında ihalesi ve sözleşmesi yapılan projenin uygulama çalışmaları sürüyor.Tamamlanma aşamasına gelen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerinin 2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyor.Bölgedeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220926/karahantepe-oren-yeri-statusune-alindi-1061627154.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106100683_0:624:1200:1524_1920x0_80_0_0_703b233602afc94adc6f3b30460d73cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karahantepe, kültür ve turizm bakanlığı
karahantepe, kültür ve turizm bakanlığı

12 bin yıllık Karahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı

12:04 29.05.2026
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm BakanlığıKarahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı
Karahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Karahantepe Ören Yeri'nde yürütülen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenlemesi projelerinde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında alanda 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor.
İnsanlık tarihinin başlangıcına dair önemli bilgiler sunan Göbeklitepe'den de eski olduğu düşünülen yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen Karahantepe için Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma projesini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Miras" vizyonu doğrultusunda Karahantepe'de alanın korunması ve bilimsel faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında alanda 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Arkeolojik buluntuların korunması ve kazı faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla üst örtü (koruma çatısı) uygulaması da devam ediyor.
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm BakanlığıKarahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı
Karahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
Karahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürece katkı sunanlara teşekkür etti.
Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Karahantepe'de Geleceğe Miras vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ören yeri çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı kapsamında kazı ve araştırma evi, buluntu deposu ve altyapı yapılarıyla birlikte alanı koruyacak ve bilimsel çalışmaları güçlendirecek önemli bir süreci yürütüyoruz.

Ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerimizi de tamamlamak üzereyiz. 2026 yılı içinde uygulamaya başlayarak Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız."

© Fotoğraf : Kültür ve Turizm BakanlığıKarahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı
Karahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
Karahantepe'nin korunması için çalışmalar başladı
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı

2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyor

Karahantepe'deki çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işi için süreç 2024 yılında başladı. Aynı yılın ekim ayında ihalesi ve sözleşmesi yapılan projenin uygulama çalışmaları sürüyor.
Tamamlanma aşamasına gelen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerinin 2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyor.
Bölgedeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında yürütülüyor.
Karul, Karahantepe'nin açığa çıkarılan kalıntıların oluşturduğu etkiye bağlı olarak çok hızlı bir şekilde ören yerine dönüştürülen yerlerden biri olduğunu belirterek, bu durumun ziyaretçi sayısını arttıracağını ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
YAŞAM
Karahantepe ören yeri statüsüne alındı
26 Eylül 2022, 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала